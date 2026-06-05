ハイレックスコーポレーション <7279> [東証Ｓ] が6月5日昼(12:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比50.7％増の48.8億円に拡大し、従来予想の38.5億円を上回って着地。

ただ通期計画の74億円に対する進捗率は5年平均（ただし赤字期を除く）の90.5％を下回る66.0％にとどまった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.5％減の25.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比66.2％増の24.5億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の1.3％→1.0％に悪化した。



株探ニュース