Aぇ! groupになぜ“沼る”のか バンド、バラエティー、役者、楽曲から多角的に紐解く軌跡
関西発のグループ、Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が、2024年5月15日のCDデビューから2周年を迎えた。歌、ダンスはもちろんのこと、大迫力のバンドパフォーマンスでもファンを魅了。バラエティー番組でも爪痕を残し、俳優としてもドラマ、映画、舞台と活躍の場を広げている。5月11日には新曲「でこぼこライフ」に加え、これまで発表した全44曲をサブスク解禁、6月12日にはグループとして初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開、6月17日にはその主題歌シングルのリリースを控え、精力的に活動するAぇ! groupの軌跡と楽曲を多角的に紐解く。
【写真】初主演映画『おそ松さん』で主題歌も担当するAぇ! group
■バラエティーで爪痕、ステージで圧倒 Aぇ! groupの多面性
2019年2月に結成、2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でユニバーサルミュージックからCDデビューしたAぇ! group。事務所に所属する関西発のグループとしては、SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子に続いて4組目、STARTO ENTERTAINMENT第1号デビューとなった。CDデビュー曲「《A》BEGINNING」は、2024年度の1stシングル最高の初週売上となる62.5万枚を記録。「第57回オリコン年間ランキング2024」ではアーティスト別セールス部門「新人ランキング」で1位を獲得する華々しいデビューとなった。
関西ジュニアの中から彼らを見出したのはSUPER EIGHTの横山裕と大倉忠義だった。2018年、横山と大倉が関西ジュニアのライブ構成と演出を手がけたことをきっかけに、Aぇ! groupをプロデュースすることになった。なにわ男子が王道アイドルを極めていく一方、ジュニア時代のAぇ! groupは、激辛グルメや蜂の巣駆除、3人4脚で六甲山を登山するなど、体を張ったロケが多かった。小島健の無茶振りに最年少の佐野晶哉が応えて暴走すれば、末澤誠也が派手なリアクションで笑いを取り、そんなメンバーたちを正門良規が抜群のワードセンスで回す。関西のローカル番組では、ハイヒール、よゐこといったベテランたちと共演していたこともバラエティー力を鍛える要因になったはずだ。
今や、ライブMCやレギュラー番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ！』(フジテレビ 毎週火曜 24：15〜24：45)、YouTubeで見せるメンバー間の“いざこざ”（Aぇ! groupのわちゃわちゃ感を表す言葉。「Aぇ! BEAT」の歌詞にも「いざこざ（Aぇ集団）」のフレーズがある）はすっかり彼らのお家芸に。メンバー同士の仲良さが垣間見える“いざこざ”の面白さからAぇ! groupに沼ったファンも多いのではないだろうか。
ジュニア時代は、カラオケ番組や『ラヴィット！』（TBS）出演などをきっかけに、佐野がバラエティー番組の切り込み隊長を担っていたが、ここ最近は末澤の単独出演も増えている。芸人相手に甲高い声でツッコんだかと思えば、逆にイジられもする。かつては“関西の狂犬”と呼ばれていた末澤が、“おバラエティーの申し子”としてお茶の間に浸透しつつある。
■バンド、役者、バラエティー…それぞれの武器がグループを強くする
Aぇ! groupのデビュー発表は、2024年3月16日に京セラドーム大阪で開催した『Aッ倒的ファン大感謝祭in京セラドーム〜みんなホンマにありがとう〜』で行われた。自分たちの声でデビューを知らせるサプライズで、集まった5万人（2日間で10万人を動員）のファンを歓喜させた。
昨年のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』では、会場全体を研究室に見立てた演出で登場。ユーモアたっぷりの自己紹介ソング「僕らAぇ! groupっていいますねん!!!!!」や、照れながら踊る王道ラブソング、妖艶なナンバーにゴリゴリのダンス、観客と一体化できるC&R（コール＆レスポンス）曲まで、飽きさせることがないパフォーマンスの連続だった。彼らのライブに必ず登場するのが、佐野が扮するインド好きな日本人の女の子“よし子”。小島が演出するお笑いコーナーの立役者となり、毎回笑いを巻き起こす。ライブでしか会うことができない、貴重な存在としてグループの支えになっているのが面白い。
ギターの名手・正門を中心に、小島、佐野の3人は“バンドトリオ”と呼ばれ、関西ジュニアのライブではバンド演奏を任されるポジションにいた。そんな３人に対して、グループ結成までハンドマイクで歌う機会がほぼなかった末澤が、グループのリードボーカルを担うことに。2022年、関西ジュニアのあけおめライブ『THE BEGINNING〜狼煙〜』で末澤は、自身の高音を武器に、圧倒的な歌唱力でオリジナル曲「PRIDE」を披露。ファンのみならず、現場にいた取材陣にも衝撃を与えた。
これをきっかけに、ジュニアにして『イナズマロックフェス 2023』に出演。昨年は「PRIDE」「咆哮」という彼らの2大ロックナンバーを引っ提げ、『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』に参戦し、2度のフェスを経験している。唸るようなギタープレイでライブの熱量を上げていく正門、それに呼応するように佐野がエネルギッシュにドラムを叩き、鍵盤を操りながら、リーダーの小島が後ろからメンバーにアイコンタクトを送る。そんなメンバーを信頼して、末澤がシャウトするライブパフォーマンスは、アイドルの枠に収まらない。
プロデューサーSUPER EIGHTの横山が最初に彼らに与えたのはライブではなく、自身が企画・演出による舞台『僕らAぇ! groupって言いますねん』だった。同じ関西ジュニアでもバンドトリオの3人と、先輩にあたる末澤は、それまでほぼ接点がなかった関係性。そんな彼らがグループとして同じ目標に向かうきっかけ作りにもなった舞台だ。
もうひとつ、彼らがジュニア時代に演技の下積みをしたのが、“グレショー”と呼ばれていた演劇番組『THE GREATEST SHOW-NEN』（ABC）。ここで関西発の劇団や演出家とともに、１回限りの本番のために稽古を重ねる収録を約2年、経験している。ヨーロッパ企画、劇団鹿殺し、劇団そとばこまちなど錚々たる演劇人からの洗礼を受け、その集大成として『ガチでネバーエンディングなストーリぃ！』（企画・演出 ヨーロッパ企画）を全国4都市で上演した。この時期の学びが現在の演技活動にも生かされている。
正門は加藤シゲアキ原作・脚本による『染、色』（2021年）で舞台初主演を務めて以降、舞台に開眼。海外戯曲の主演で重厚な役からコミカルな役まで、挑戦の幅を広げている。末澤は坂本昌行主演ミュージカル『THE BOY FROM OZ』（2022年）、『三銃士』（2024年）に出演。今年10月には磯村勇斗とW主演の映画『mentor』の公開が控えている。佐野はアニメーション映画『トリツカレ男』（2025年）などで声優に挑む傍ら、今期の朝ドラ『風、薫る』の島田健次郎役をオーディションで獲得した。小島は7月24日より独占配信のHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』でフィリピン人の殺し屋・グラニソ役に全編英語で挑戦している。
ここで、メンバー4人それぞれに焦点を当て、個性を深堀りしてみたい。
■末澤誠也：美しさ、高音、笑いで存在感を放つ最年長メンバー
高音を武器にリードボーカルを張る、グループ最年長の31歳。端正な顔立ちが評判となり、数多くの雑誌の表紙を飾っている。14歳で入所以降、公式なジュニアグループを組むことがなく、一時は退所を考えたこともあるという苦労人でもある。Aぇ! group結成時は24歳。「30歳までにデビューする」とメンバーに意思を伝えるものの、公の場ではデビュー願望を口にしないスタイルを貫いた。最近では単独でのバラエティー番組の出演が目立つようになった。「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ）では、Snow Man・向井康二の「マッサマン」、Travis Japan・松田元太の「マツダマン」に続き、「Aぇ!マン」の称号も得ている。
■正門良規：バンドマンさながらのギターの名手
グループのMCポジション。中3で事務所に入所した頃から特技だったギターの腕は本物で、ライブではバンドマンさながらのギタリストとして演奏を牽引している。落ち着いた雰囲気とさわやかな笑顔で、ジュニア時代には“関西ジュニアのリアコ枠”と言われていた。土曜の朝の情報番組『サタデープラス』（MBS）にレギュラー出演するなど、しっかり者なイメージだが、メンバーの前では時折、天然な部分が出てしまい、「ぽや門」と呼ばれる一面もある。舞台活動に貪欲で、デビュー後『Touching the Void タッチング・ザ・ヴォイド 〜虚空に触れて〜』『十二夜』に出演。1年に1度のペースで主演舞台に立ち、大役を演じている。ジュニア時代の同期であるKing & Princeの永瀬廉、なにわ男子の西畑大吾と大親友。
■小島健：0→1の発想力で新境地を開拓するアイデアマン
Aぇ! groupのリーダー。キーボード担当。0→1の発想力を持つアイデアマンで、ジュニアの頃からライブのお笑いパートは小島が担当している。ファッション、漫画、音楽などのカルチャーに造詣が深く、特に、漫画、アニメに関して、好きな作品のエピソードや登場人物たちのセリフの記憶力が凄まじい。メンズファッション誌『FINEBOYS』では専属モデルとして活躍している。今年１月には、「誕生日（6月25日）までに登録者数20万人を達成できなければ辞める」と宣言し、個人YouTubeチャンネル「最強漢小島健伝説」を開設した。6月5日現在の登録者数は19.8万人で達成目前。古着屋巡り、後輩の関西ジュニアたちとのチャレンジ企画、リスナーのお悩み相談など多岐にわたる動画をアップし、新境地を開拓している。
■佐野晶哉：朝ドラ出演でも可能性を広げる音楽人
グループ最年少、ドラム担当。絶対音感を持つ歌唱力とリズム感を活かして、カラオケ番組などに出演し、その歌唱力の高さで話題に。現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演し、小説家を目指す明治時代の青年“シマケン”こと島田健次郎を好演するなど、“朝ドラ俳優”としてもグループの間口を広げている。小学4年生から中学入学までは劇団四季で『サウンド・オブ・ミュージック』『ライオン・キング』の出演経験があり、中学では吹奏楽部、高校は音楽科、大阪音楽短期大学で作曲を学んだ音楽人。グループ結成後すぐに「ボクブルース」を作曲。その後も自己紹介ソング「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」、ライブを盛り上げる「Aぇ You Ready?」など、グループの作詞・作曲にも携わっている。
■全45曲サブスク解禁 「Aぇプレイリスト」11曲を全曲紹介
Aぇ! groupが5月15日にデビュー2周年を迎えたことを記念し、これまでにリリースした楽曲に新曲「でこぼこライフ」を加えた全45曲を5月11日にサブスク解禁した。ファン投票でプレイリストの収録曲を決める「#みんなでつくるAぇプレイリスト」企画も行われ、デビュー記念日に行われたYouTube生配信で投票ベスト10の結果を発表。各デジタル音楽配信サービスで展開されている。ここからは、Aぇ! groupとともに歩んできたファンの熱い想いが込められた楽曲を紹介していきたい。
◆1位「PRIDE」
Aぇ! groupがバンドとして突き進む覚悟を決めた、ジュニア時代に生まれたロックナンバー。SUPER EIGHT大倉からの提案で、超高音域のhiGまで地声で歌えるようにボイストレーニングを密かに重ねていた末澤の努力の結晶がこの曲に詰まっている。ジュニアの頃のライブ映像をYouTubeに上げたことで、Aぇ!のファンにとどまらず、バンド界隈からも彼らが注目されるきっかけとなった。6月17日発売の4thシングル「でこぼこライフ」の共通カップリングとして、4人体制で再収録した音源を円盤化。初回限定盤BにはMVも収録される。
◆2位「しあわせもん。」
「これは名曲！」とメンバーたちが口を揃える、ファンへの想いをつづったミディアムバラード。デビュー曲「《A》BEGINNING」のカップリングとして収録されている。この曲を彼らが歌うと、ライブ会場が一気に多幸感で包み込まれるほど、ファンとメンバーに愛されている曲。YouTube生配信で正門は「ダブルアンコールで出させてもらったときに、『何の曲がいい？』って聞くと『しあわせもん。』って返ってきたもんな」とライブ中のファンとのやり取りを明かし、佐野は「結婚式で流してくれた方がいるらしい」とチャット欄で発見。納得の第2位だった。
◆3位「純情パスファインダー」
2位の「しあわせもん。」と同じく、「《A》BEGINNING」のカップリングとして収録されている楽曲。2023年に放送された小島の初主演ドラマ『帰ってきたらいっぱいして。』（読売テレビ）の主題歌であり、Aぇ! groupとしても初のドラマ主題歌。「ジュニアではもう、今後ないと思うくらい攻めたドラマ」（小島）と話すように、際どいシーン多めの同棲ラブストーリーを思わせる歌詞をアグレッシブなメロディーに乗せて歌い、『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』ではクールなダンスナンバーとして披露した。小島のザラついた低音ボイスから始まる、男の色気が漂う曲だ。
◆4位「脳内ラプソディー」
「MTS」（未練タラタラソング）という言葉が、『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）を通じて、メンバーとファンの共通認識として生まれるきっかけとなった楽曲。未練タラタラソング好きな末澤が「バンドスタイルでこういう曲をやるのは、初めてやった」と言うように、別れた恋人への未練を歌い上げる失恋ソングだ。実は、ジュニア時代の初期にデモ音源がすでに存在していた曲で、デビューするまで温めていたという裏話もある。メンバーそれぞれの歌声から男の未練があふれ、疾走感あるロックなサウンドが逆に失恋の切なさを煽る、まさにMTSな１曲。
◆5位「WANT!!」
グループの持ち歌として、Aぇ! groupが初めて発表したアイドル王道ソング。恋する気持ちをストレートに歌ったキュートな歌詞にポップなメロディーライン、ライブでは弾むようなステップを踏み、キラキラ感で魅了した。『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』のライブDVDに収録されるオリジナル曲18曲を対象にしたファン投票で1位を獲得したのもこの曲。後輩の関西ジュニアたちの間でもライブのセットリストに入る人気曲となっている。“WANT!!ポーズ”と呼ばれてファンの間で親しまれた片割れハートのポーズが印象的なかわいい楽曲。
◆6位「咆哮」
1stアルバム『D.N.A』（2025年2月発売）に収録された魂を揺さぶるハードなロックナンバー。「PRIDE」を発表したジュニア時代から時間を経て、佐野のドラム、正門のギター、小島のピアノ、それぞれの演奏に厚みが増し、リードボーカル末澤のエモーショナルな歌声も相まって、よりパワフルな楽曲になっている。ライブ会場では、観客も大きな歌声を返してメンバーたちを驚かせた。それほどまで熱狂させる力を持った楽曲と言える。昨年の『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』では、「PRIDE」〜「咆哮」を続けて歌い、彼らのバンドへ賭ける本気度を知らしめた。
◆7位「Aぇ You Ready？」
「SUPER EIGHTさんの『勝手に仕上がれ』のような楽曲がほしい」と懇願していたAぇ! group。「それなら佐野が作るしかないな」という大倉の一言で、佐野が作詞・作曲を手がけた自分たちのためのバンド煽り曲。冒頭で正門のギターが唸りを上げ、末澤が「Aぇ You Ready？」と絶叫する声が重なり、今からライブが始まるゾクゾクする感覚を呼び起こす。「手、手、手 to theピース！」という耳に残るワード、観客からのレスポンスを求めるパートの多さ、小島が自由に観客と遊ぶ“コジケンタイム”など、メンバーだからこそ作れた遊び心いっぱいの楽曲になっている。
◆8位「Firebird」
グループ結成後、初めてのオリジナル曲が「Firebird」。キラキラなアイドル路線よりもギラギラが似合う男たち。ロックテイストなこの曲は、Aぇ! groupをイメージ付けた楽曲と言っても過言ではない。結成後、大阪松竹座での初お披露目ではゴンドラで登場し、『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』では、LEDモニターに映る不死鳥を背にした演出で登場。ライブ映えする強い楽曲だ。末澤の「熱くしてやるよ」というセリフもインパクトあり。佐野は生配信で「デビューして、曲が増えてもずっと愛されているのがうれしい」とコメントしていた。
◆9位「Destiny」
正門が連続ドラマ初主演を果たした『ムサシノ輪舞曲』の主題歌。「脳内ラプソディー」に続く、かなりディープな“MTS”楽曲になっている。「ねぇ、僕じゃダメかな？ 愛しい人」と歌う正門の熱を帯びた歌声が、せつなさに拍車をかける。MV撮影は、まだ寒さが続く3月に、雨降らしの演出で行われた。全身ずぶ濡れになり、寒さに耐えてガラス越しに歌うメンバーたちの姿から、男心のせつなさが伝わってくる作品に。3rdシングル「Chameleon」のカップリング曲として収録されている。
◆10位「Break Through」
この楽曲もジュニア時代に生まれたバンド曲。サックスが鳴り響く、明るくアップテンポな楽曲は、まっすぐ未来に進む彼らの思いを歌っているよう。ファンと一緒に楽しめるグループ初の声出しソングとして誕生したが、当時はコロナ禍によって声出し禁止に。楽曲の魅力を存分に発揮できない不遇の時期を経て、今ではライブのバンドコーナーに欠かせない楽曲となっている。「この曲が10位に入ってうれしい」（小島）というように、メンバーにとって思い入れのある、大切な曲だ。
◆11位「でこぼこライフ」
Aぇ! group主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌として、5月11日に配信リリース、6月17日に発売となる4枚目シングルCDの表題曲。惜しくもベスト10には入らなかったものの、新曲ながら11位と大健闘。急きょ11曲目としてプレイリストに収まった。『おそ松さん』の6つ子たちのハッピーなハチャメチャ感とポジティブな歌詞をバンドサウンドで歌う応援ソングとなっている。メンバーたちがホテルマンに扮し、松野家の6つ子を迎える設定のMVもテンション高めで楽しい映像に。Aぇ! groupに新たなバンド曲が誕生した。シングルCD発売に先駆けて、5/25付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは、初登場１位を獲得する好スタートを切った。
◆1stシングル「《A》BEGINNING」
ファン投票上位11曲には入らなかったシングル表題曲も紹介。2024年5月にCDデビューを果たした記念すべき1stシングル「《A》BEGINNING」は、アイドルのデビューを飾る曲としては珍しく、男臭いロックな楽曲がAぇ! groupらしい。ダンスナンバーでもあり、バンド曲としても成立するこの楽曲は、彼らのそれまでの軌跡をs**t kingzのshojiが振り付けで表現したことも話題になった。冒頭は「A」の形でスタンバイ。ジュニア時代、紆余曲折を経て泥臭く突き進んできた彼らが手にするにふさわしい力強さを感じるナンバーだ。
◆2ndシングル「Gotta Be」
2024年10月にリリースされた2ndシングル。エネルギッシュなこのナンバーのダンスの振り付けも、引き続きs**t kingzのshojiが担当した。全編ダンスシーンのみで撮影したMVは、唯一のこの楽曲だけ。ラップパートをふんだんに取り入れたワイルド楽曲は、これまでにはなかった、がなるように歌う末澤の歌声からも曲の凄みが伝わってくる。パワフルなAぇ! groupからの圧倒的な応援ソングは、パリ五輪レスリング男子フリースタイル57キロ級金メダリスト・樋口黎選手とのコラボレーションMVとしても公開された。
◆3rdシングル「Chameleon」
2025年6月に3rdシングルとしてリリース。前2作にあったほとばしるようなアツさや泥臭さからガラリと変わり、洗練されたスタイリッシュな楽曲に。トランペットやピアノのソロが際立つジャジーなメロディーに、何度も聴き返して言葉を紐解きたくなる複雑な歌詞が絡むクセになるサウンドとなっている。MVもユニーク。TVショーにゲスト出演したAぇ! groupが、SNSの承認欲求に翻弄されて青ざめていくMC（カメレオン）を目の当たりにする。ラストに映ったニヤリと口角を上げた末澤の口元は、ファンの間でさまざまな考察を呼んで話題になった。
サブスク解禁を記念し、5月28日19時にYouTubeで新曲「でこぼこライフ」のSpecial Movieがプレミア公開された。 “平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観で展開。どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが思わず楽しめる仕掛けも随所に散りばめられている。
6月12日にはAぇ! group初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開される。Snow Man主演の前作『おそ松さん』に続く今作では、Aぇ! groupと草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が、クズでニートな松野家の6つ子を熱演している。おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間）、トド松（西村）とそれぞれの濃いキャラに、体当たりで挑んだ爆笑必至のコメディ映画だ。
3月からは約32万人を動員する全国８都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』も開催中。グループ、ソロで多岐にわたって精力的に活動するAぇ! groupの躍進から目が離せない。
文・佐藤尚生
■『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』
3月7日（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール ※
3月8日（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール ※
3月13日（金）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月14日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月15日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月28日（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ ※
3月29日（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ ※
4月25日（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※
4月26日（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※
5月1日（金）大阪・大阪城ホール ※
5月2日（土）大阪・大阪城ホール ※
5月3日（日・祝）大阪・大阪城ホール ※
5月30日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ※
5月31日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ※
7月4日（土）神奈川・横浜アリーナ
7月5日（日）神奈川・横浜アリーナ
7月6日（月）神奈川・横浜アリーナ
7月7日（火）神奈川・横浜アリーナ
7月11日（土）静岡・エコパアリーナ
7月12日（日）静岡・エコパアリーナ
※公演終了
■バラエティーで爪痕、ステージで圧倒 Aぇ! groupの多面性
2019年2月に結成、2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でユニバーサルミュージックからCDデビューしたAぇ! group。事務所に所属する関西発のグループとしては、SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子に続いて4組目、STARTO ENTERTAINMENT第1号デビューとなった。CDデビュー曲「《A》BEGINNING」は、2024年度の1stシングル最高の初週売上となる62.5万枚を記録。「第57回オリコン年間ランキング2024」ではアーティスト別セールス部門「新人ランキング」で1位を獲得する華々しいデビューとなった。
関西ジュニアの中から彼らを見出したのはSUPER EIGHTの横山裕と大倉忠義だった。2018年、横山と大倉が関西ジュニアのライブ構成と演出を手がけたことをきっかけに、Aぇ! groupをプロデュースすることになった。なにわ男子が王道アイドルを極めていく一方、ジュニア時代のAぇ! groupは、激辛グルメや蜂の巣駆除、3人4脚で六甲山を登山するなど、体を張ったロケが多かった。小島健の無茶振りに最年少の佐野晶哉が応えて暴走すれば、末澤誠也が派手なリアクションで笑いを取り、そんなメンバーたちを正門良規が抜群のワードセンスで回す。関西のローカル番組では、ハイヒール、よゐこといったベテランたちと共演していたこともバラエティー力を鍛える要因になったはずだ。
今や、ライブMCやレギュラー番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ！』(フジテレビ 毎週火曜 24：15〜24：45)、YouTubeで見せるメンバー間の“いざこざ”（Aぇ! groupのわちゃわちゃ感を表す言葉。「Aぇ! BEAT」の歌詞にも「いざこざ（Aぇ集団）」のフレーズがある）はすっかり彼らのお家芸に。メンバー同士の仲良さが垣間見える“いざこざ”の面白さからAぇ! groupに沼ったファンも多いのではないだろうか。
ジュニア時代は、カラオケ番組や『ラヴィット！』（TBS）出演などをきっかけに、佐野がバラエティー番組の切り込み隊長を担っていたが、ここ最近は末澤の単独出演も増えている。芸人相手に甲高い声でツッコんだかと思えば、逆にイジられもする。かつては“関西の狂犬”と呼ばれていた末澤が、“おバラエティーの申し子”としてお茶の間に浸透しつつある。
■バンド、役者、バラエティー…それぞれの武器がグループを強くする
Aぇ! groupのデビュー発表は、2024年3月16日に京セラドーム大阪で開催した『Aッ倒的ファン大感謝祭in京セラドーム〜みんなホンマにありがとう〜』で行われた。自分たちの声でデビューを知らせるサプライズで、集まった5万人（2日間で10万人を動員）のファンを歓喜させた。
昨年のアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』では、会場全体を研究室に見立てた演出で登場。ユーモアたっぷりの自己紹介ソング「僕らAぇ! groupっていいますねん!!!!!」や、照れながら踊る王道ラブソング、妖艶なナンバーにゴリゴリのダンス、観客と一体化できるC&R（コール＆レスポンス）曲まで、飽きさせることがないパフォーマンスの連続だった。彼らのライブに必ず登場するのが、佐野が扮するインド好きな日本人の女の子“よし子”。小島が演出するお笑いコーナーの立役者となり、毎回笑いを巻き起こす。ライブでしか会うことができない、貴重な存在としてグループの支えになっているのが面白い。
ギターの名手・正門を中心に、小島、佐野の3人は“バンドトリオ”と呼ばれ、関西ジュニアのライブではバンド演奏を任されるポジションにいた。そんな３人に対して、グループ結成までハンドマイクで歌う機会がほぼなかった末澤が、グループのリードボーカルを担うことに。2022年、関西ジュニアのあけおめライブ『THE BEGINNING〜狼煙〜』で末澤は、自身の高音を武器に、圧倒的な歌唱力でオリジナル曲「PRIDE」を披露。ファンのみならず、現場にいた取材陣にも衝撃を与えた。
これをきっかけに、ジュニアにして『イナズマロックフェス 2023』に出演。昨年は「PRIDE」「咆哮」という彼らの2大ロックナンバーを引っ提げ、『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』に参戦し、2度のフェスを経験している。唸るようなギタープレイでライブの熱量を上げていく正門、それに呼応するように佐野がエネルギッシュにドラムを叩き、鍵盤を操りながら、リーダーの小島が後ろからメンバーにアイコンタクトを送る。そんなメンバーを信頼して、末澤がシャウトするライブパフォーマンスは、アイドルの枠に収まらない。
プロデューサーSUPER EIGHTの横山が最初に彼らに与えたのはライブではなく、自身が企画・演出による舞台『僕らAぇ! groupって言いますねん』だった。同じ関西ジュニアでもバンドトリオの3人と、先輩にあたる末澤は、それまでほぼ接点がなかった関係性。そんな彼らがグループとして同じ目標に向かうきっかけ作りにもなった舞台だ。
もうひとつ、彼らがジュニア時代に演技の下積みをしたのが、“グレショー”と呼ばれていた演劇番組『THE GREATEST SHOW-NEN』（ABC）。ここで関西発の劇団や演出家とともに、１回限りの本番のために稽古を重ねる収録を約2年、経験している。ヨーロッパ企画、劇団鹿殺し、劇団そとばこまちなど錚々たる演劇人からの洗礼を受け、その集大成として『ガチでネバーエンディングなストーリぃ！』（企画・演出 ヨーロッパ企画）を全国4都市で上演した。この時期の学びが現在の演技活動にも生かされている。
正門は加藤シゲアキ原作・脚本による『染、色』（2021年）で舞台初主演を務めて以降、舞台に開眼。海外戯曲の主演で重厚な役からコミカルな役まで、挑戦の幅を広げている。末澤は坂本昌行主演ミュージカル『THE BOY FROM OZ』（2022年）、『三銃士』（2024年）に出演。今年10月には磯村勇斗とW主演の映画『mentor』の公開が控えている。佐野はアニメーション映画『トリツカレ男』（2025年）などで声優に挑む傍ら、今期の朝ドラ『風、薫る』の島田健次郎役をオーディションで獲得した。小島は7月24日より独占配信のHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』でフィリピン人の殺し屋・グラニソ役に全編英語で挑戦している。
ここで、メンバー4人それぞれに焦点を当て、個性を深堀りしてみたい。
■末澤誠也：美しさ、高音、笑いで存在感を放つ最年長メンバー
高音を武器にリードボーカルを張る、グループ最年長の31歳。端正な顔立ちが評判となり、数多くの雑誌の表紙を飾っている。14歳で入所以降、公式なジュニアグループを組むことがなく、一時は退所を考えたこともあるという苦労人でもある。Aぇ! group結成時は24歳。「30歳までにデビューする」とメンバーに意思を伝えるものの、公の場ではデビュー願望を口にしないスタイルを貫いた。最近では単独でのバラエティー番組の出演が目立つようになった。「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ）では、Snow Man・向井康二の「マッサマン」、Travis Japan・松田元太の「マツダマン」に続き、「Aぇ!マン」の称号も得ている。
■正門良規：バンドマンさながらのギターの名手
グループのMCポジション。中3で事務所に入所した頃から特技だったギターの腕は本物で、ライブではバンドマンさながらのギタリストとして演奏を牽引している。落ち着いた雰囲気とさわやかな笑顔で、ジュニア時代には“関西ジュニアのリアコ枠”と言われていた。土曜の朝の情報番組『サタデープラス』（MBS）にレギュラー出演するなど、しっかり者なイメージだが、メンバーの前では時折、天然な部分が出てしまい、「ぽや門」と呼ばれる一面もある。舞台活動に貪欲で、デビュー後『Touching the Void タッチング・ザ・ヴォイド 〜虚空に触れて〜』『十二夜』に出演。1年に1度のペースで主演舞台に立ち、大役を演じている。ジュニア時代の同期であるKing & Princeの永瀬廉、なにわ男子の西畑大吾と大親友。
■小島健：0→1の発想力で新境地を開拓するアイデアマン
Aぇ! groupのリーダー。キーボード担当。0→1の発想力を持つアイデアマンで、ジュニアの頃からライブのお笑いパートは小島が担当している。ファッション、漫画、音楽などのカルチャーに造詣が深く、特に、漫画、アニメに関して、好きな作品のエピソードや登場人物たちのセリフの記憶力が凄まじい。メンズファッション誌『FINEBOYS』では専属モデルとして活躍している。今年１月には、「誕生日（6月25日）までに登録者数20万人を達成できなければ辞める」と宣言し、個人YouTubeチャンネル「最強漢小島健伝説」を開設した。6月5日現在の登録者数は19.8万人で達成目前。古着屋巡り、後輩の関西ジュニアたちとのチャレンジ企画、リスナーのお悩み相談など多岐にわたる動画をアップし、新境地を開拓している。
■佐野晶哉：朝ドラ出演でも可能性を広げる音楽人
グループ最年少、ドラム担当。絶対音感を持つ歌唱力とリズム感を活かして、カラオケ番組などに出演し、その歌唱力の高さで話題に。現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演し、小説家を目指す明治時代の青年“シマケン”こと島田健次郎を好演するなど、“朝ドラ俳優”としてもグループの間口を広げている。小学4年生から中学入学までは劇団四季で『サウンド・オブ・ミュージック』『ライオン・キング』の出演経験があり、中学では吹奏楽部、高校は音楽科、大阪音楽短期大学で作曲を学んだ音楽人。グループ結成後すぐに「ボクブルース」を作曲。その後も自己紹介ソング「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」、ライブを盛り上げる「Aぇ You Ready?」など、グループの作詞・作曲にも携わっている。
■全45曲サブスク解禁 「Aぇプレイリスト」11曲を全曲紹介
Aぇ! groupが5月15日にデビュー2周年を迎えたことを記念し、これまでにリリースした楽曲に新曲「でこぼこライフ」を加えた全45曲を5月11日にサブスク解禁した。ファン投票でプレイリストの収録曲を決める「#みんなでつくるAぇプレイリスト」企画も行われ、デビュー記念日に行われたYouTube生配信で投票ベスト10の結果を発表。各デジタル音楽配信サービスで展開されている。ここからは、Aぇ! groupとともに歩んできたファンの熱い想いが込められた楽曲を紹介していきたい。
◆1位「PRIDE」
Aぇ! groupがバンドとして突き進む覚悟を決めた、ジュニア時代に生まれたロックナンバー。SUPER EIGHT大倉からの提案で、超高音域のhiGまで地声で歌えるようにボイストレーニングを密かに重ねていた末澤の努力の結晶がこの曲に詰まっている。ジュニアの頃のライブ映像をYouTubeに上げたことで、Aぇ!のファンにとどまらず、バンド界隈からも彼らが注目されるきっかけとなった。6月17日発売の4thシングル「でこぼこライフ」の共通カップリングとして、4人体制で再収録した音源を円盤化。初回限定盤BにはMVも収録される。
◆2位「しあわせもん。」
「これは名曲！」とメンバーたちが口を揃える、ファンへの想いをつづったミディアムバラード。デビュー曲「《A》BEGINNING」のカップリングとして収録されている。この曲を彼らが歌うと、ライブ会場が一気に多幸感で包み込まれるほど、ファンとメンバーに愛されている曲。YouTube生配信で正門は「ダブルアンコールで出させてもらったときに、『何の曲がいい？』って聞くと『しあわせもん。』って返ってきたもんな」とライブ中のファンとのやり取りを明かし、佐野は「結婚式で流してくれた方がいるらしい」とチャット欄で発見。納得の第2位だった。
◆3位「純情パスファインダー」
2位の「しあわせもん。」と同じく、「《A》BEGINNING」のカップリングとして収録されている楽曲。2023年に放送された小島の初主演ドラマ『帰ってきたらいっぱいして。』（読売テレビ）の主題歌であり、Aぇ! groupとしても初のドラマ主題歌。「ジュニアではもう、今後ないと思うくらい攻めたドラマ」（小島）と話すように、際どいシーン多めの同棲ラブストーリーを思わせる歌詞をアグレッシブなメロディーに乗せて歌い、『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』ではクールなダンスナンバーとして披露した。小島のザラついた低音ボイスから始まる、男の色気が漂う曲だ。
◆4位「脳内ラプソディー」
「MTS」（未練タラタラソング）という言葉が、『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）を通じて、メンバーとファンの共通認識として生まれるきっかけとなった楽曲。未練タラタラソング好きな末澤が「バンドスタイルでこういう曲をやるのは、初めてやった」と言うように、別れた恋人への未練を歌い上げる失恋ソングだ。実は、ジュニア時代の初期にデモ音源がすでに存在していた曲で、デビューするまで温めていたという裏話もある。メンバーそれぞれの歌声から男の未練があふれ、疾走感あるロックなサウンドが逆に失恋の切なさを煽る、まさにMTSな１曲。
◆5位「WANT!!」
グループの持ち歌として、Aぇ! groupが初めて発表したアイドル王道ソング。恋する気持ちをストレートに歌ったキュートな歌詞にポップなメロディーライン、ライブでは弾むようなステップを踏み、キラキラ感で魅了した。『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』のライブDVDに収録されるオリジナル曲18曲を対象にしたファン投票で1位を獲得したのもこの曲。後輩の関西ジュニアたちの間でもライブのセットリストに入る人気曲となっている。“WANT!!ポーズ”と呼ばれてファンの間で親しまれた片割れハートのポーズが印象的なかわいい楽曲。
◆6位「咆哮」
1stアルバム『D.N.A』（2025年2月発売）に収録された魂を揺さぶるハードなロックナンバー。「PRIDE」を発表したジュニア時代から時間を経て、佐野のドラム、正門のギター、小島のピアノ、それぞれの演奏に厚みが増し、リードボーカル末澤のエモーショナルな歌声も相まって、よりパワフルな楽曲になっている。ライブ会場では、観客も大きな歌声を返してメンバーたちを驚かせた。それほどまで熱狂させる力を持った楽曲と言える。昨年の『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』では、「PRIDE」〜「咆哮」を続けて歌い、彼らのバンドへ賭ける本気度を知らしめた。
◆7位「Aぇ You Ready？」
「SUPER EIGHTさんの『勝手に仕上がれ』のような楽曲がほしい」と懇願していたAぇ! group。「それなら佐野が作るしかないな」という大倉の一言で、佐野が作詞・作曲を手がけた自分たちのためのバンド煽り曲。冒頭で正門のギターが唸りを上げ、末澤が「Aぇ You Ready？」と絶叫する声が重なり、今からライブが始まるゾクゾクする感覚を呼び起こす。「手、手、手 to theピース！」という耳に残るワード、観客からのレスポンスを求めるパートの多さ、小島が自由に観客と遊ぶ“コジケンタイム”など、メンバーだからこそ作れた遊び心いっぱいの楽曲になっている。
◆8位「Firebird」
グループ結成後、初めてのオリジナル曲が「Firebird」。キラキラなアイドル路線よりもギラギラが似合う男たち。ロックテイストなこの曲は、Aぇ! groupをイメージ付けた楽曲と言っても過言ではない。結成後、大阪松竹座での初お披露目ではゴンドラで登場し、『Aぇ! group Debut Tour〜世界で一番AぇLIVE〜』では、LEDモニターに映る不死鳥を背にした演出で登場。ライブ映えする強い楽曲だ。末澤の「熱くしてやるよ」というセリフもインパクトあり。佐野は生配信で「デビューして、曲が増えてもずっと愛されているのがうれしい」とコメントしていた。
◆9位「Destiny」
正門が連続ドラマ初主演を果たした『ムサシノ輪舞曲』の主題歌。「脳内ラプソディー」に続く、かなりディープな“MTS”楽曲になっている。「ねぇ、僕じゃダメかな？ 愛しい人」と歌う正門の熱を帯びた歌声が、せつなさに拍車をかける。MV撮影は、まだ寒さが続く3月に、雨降らしの演出で行われた。全身ずぶ濡れになり、寒さに耐えてガラス越しに歌うメンバーたちの姿から、男心のせつなさが伝わってくる作品に。3rdシングル「Chameleon」のカップリング曲として収録されている。
◆10位「Break Through」
この楽曲もジュニア時代に生まれたバンド曲。サックスが鳴り響く、明るくアップテンポな楽曲は、まっすぐ未来に進む彼らの思いを歌っているよう。ファンと一緒に楽しめるグループ初の声出しソングとして誕生したが、当時はコロナ禍によって声出し禁止に。楽曲の魅力を存分に発揮できない不遇の時期を経て、今ではライブのバンドコーナーに欠かせない楽曲となっている。「この曲が10位に入ってうれしい」（小島）というように、メンバーにとって思い入れのある、大切な曲だ。
◆11位「でこぼこライフ」
Aぇ! group主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌として、5月11日に配信リリース、6月17日に発売となる4枚目シングルCDの表題曲。惜しくもベスト10には入らなかったものの、新曲ながら11位と大健闘。急きょ11曲目としてプレイリストに収まった。『おそ松さん』の6つ子たちのハッピーなハチャメチャ感とポジティブな歌詞をバンドサウンドで歌う応援ソングとなっている。メンバーたちがホテルマンに扮し、松野家の6つ子を迎える設定のMVもテンション高めで楽しい映像に。Aぇ! groupに新たなバンド曲が誕生した。シングルCD発売に先駆けて、5/25付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは、初登場１位を獲得する好スタートを切った。
◆1stシングル「《A》BEGINNING」
ファン投票上位11曲には入らなかったシングル表題曲も紹介。2024年5月にCDデビューを果たした記念すべき1stシングル「《A》BEGINNING」は、アイドルのデビューを飾る曲としては珍しく、男臭いロックな楽曲がAぇ! groupらしい。ダンスナンバーでもあり、バンド曲としても成立するこの楽曲は、彼らのそれまでの軌跡をs**t kingzのshojiが振り付けで表現したことも話題になった。冒頭は「A」の形でスタンバイ。ジュニア時代、紆余曲折を経て泥臭く突き進んできた彼らが手にするにふさわしい力強さを感じるナンバーだ。
◆2ndシングル「Gotta Be」
2024年10月にリリースされた2ndシングル。エネルギッシュなこのナンバーのダンスの振り付けも、引き続きs**t kingzのshojiが担当した。全編ダンスシーンのみで撮影したMVは、唯一のこの楽曲だけ。ラップパートをふんだんに取り入れたワイルド楽曲は、これまでにはなかった、がなるように歌う末澤の歌声からも曲の凄みが伝わってくる。パワフルなAぇ! groupからの圧倒的な応援ソングは、パリ五輪レスリング男子フリースタイル57キロ級金メダリスト・樋口黎選手とのコラボレーションMVとしても公開された。
◆3rdシングル「Chameleon」
2025年6月に3rdシングルとしてリリース。前2作にあったほとばしるようなアツさや泥臭さからガラリと変わり、洗練されたスタイリッシュな楽曲に。トランペットやピアノのソロが際立つジャジーなメロディーに、何度も聴き返して言葉を紐解きたくなる複雑な歌詞が絡むクセになるサウンドとなっている。MVもユニーク。TVショーにゲスト出演したAぇ! groupが、SNSの承認欲求に翻弄されて青ざめていくMC（カメレオン）を目の当たりにする。ラストに映ったニヤリと口角を上げた末澤の口元は、ファンの間でさまざまな考察を呼んで話題になった。
サブスク解禁を記念し、5月28日19時にYouTubeで新曲「でこぼこライフ」のSpecial Movieがプレミア公開された。 “平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観で展開。どこか懐かしさを感じさせる演出に加え、ファンが思わず楽しめる仕掛けも随所に散りばめられている。
6月12日にはAぇ! group初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開される。Snow Man主演の前作『おそ松さん』に続く今作では、Aぇ! groupと草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が、クズでニートな松野家の6つ子を熱演している。おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間）、トド松（西村）とそれぞれの濃いキャラに、体当たりで挑んだ爆笑必至のコメディ映画だ。
3月からは約32万人を動員する全国８都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』も開催中。グループ、ソロで多岐にわたって精力的に活動するAぇ! groupの躍進から目が離せない。
文・佐藤尚生
■『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』
3月7日（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール ※
3月8日（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール ※
3月13日（金）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月14日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月15日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館 ※
3月28日（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ ※
3月29日（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ ※
4月25日（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※
4月26日（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ※
5月1日（金）大阪・大阪城ホール ※
5月2日（土）大阪・大阪城ホール ※
5月3日（日・祝）大阪・大阪城ホール ※
5月30日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ※
5月31日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ※
7月4日（土）神奈川・横浜アリーナ
7月5日（日）神奈川・横浜アリーナ
7月6日（月）神奈川・横浜アリーナ
7月7日（火）神奈川・横浜アリーナ
7月11日（土）静岡・エコパアリーナ
7月12日（日）静岡・エコパアリーナ
※公演終了