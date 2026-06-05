【BL】テレ東新ドラマ『君は夏のなか』、共演者が発表【キャストコメント全文】
テレビ東京は、7月1日スタートのドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜 深0：30）を放送する。同局は5日、メインビジュアルを解禁し、共演者を発表した。
【写真】夏を彩るキャスト！出演する個性豊かな俳優陣
原作は、BL界で話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくもまぶしい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が開幕する。
高校2年生で映画が好き。どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に、若手ながらも確かな存在感で作品に深みを与える実力派として評価され、『みなと商事コインランドリー』（テレ東）、『十角館の殺人』（Hulu）などの話題作への出演が相次ぐ、奥智哉が決定した。
そして、同じく高校2年生で映画が好き。誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある「想い」や「過去の秘密」を抱えている佐伯千晴役に、ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーとして活躍しながら、『物産展の女〜高崎編〜』（テレ東）や『GIFT』（TBS）など、次々とドラマに出演して俳優としても活動の幅を広げている、杢代和人が決まった。
今回発表された共演者では、渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役に芳村宗治郎、同じく渉の友人で、明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役に平川聖大、そして、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役に駒井蓮が決定した。
さらに、2人の大学編から登場し、重要な役柄となるキャストも決定。千晴の友人で、映画研究部に所属しながら、映画監督を目指している秋吉夕役に今井柊斗、渉のバイト先の先輩で、渉を気にかけてくれている新見聡役を大下ヒロトが演じる。
メインビジュアルも解禁。キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込む渉と千晴。寄り添いながらどこか遠くを見つめる美しい横顔は、まだ見ぬ二人だけの未来を想像させるような、美しいビジュアルとなっている。
■芳村宗治郎 コメント
ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。
ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。
撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。
渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。
■平川聖大 コメント
平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。
季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！
そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。
皆様に「平岡推せる！」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！
■駒井蓮 コメント
出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。
撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。
皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。
■今井柊斗 コメント
この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。
出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。
僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。
是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■大下ヒロト コメント
初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新見聡を演じます。
6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。
新見は少し年上の先輩なので、2人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。
是非、よろしくお願いいたします！
【写真】夏を彩るキャスト！出演する個性豊かな俳優陣
原作は、BL界で話題作を生み出してきた古矢渚氏による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくもまぶしい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が開幕する。
そして、同じく高校2年生で映画が好き。誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある「想い」や「過去の秘密」を抱えている佐伯千晴役に、ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーとして活躍しながら、『物産展の女〜高崎編〜』（テレ東）や『GIFT』（TBS）など、次々とドラマに出演して俳優としても活動の幅を広げている、杢代和人が決まった。
今回発表された共演者では、渉の中学時代からの親友で、成績優秀な関口佳祐役に芳村宗治郎、同じく渉の友人で、明るい性格のスポーツマン・平岡大輝役に平川聖大、そして、渉の数少ない女友達で、良き理解者の浅田実花役に駒井蓮が決定した。
さらに、2人の大学編から登場し、重要な役柄となるキャストも決定。千晴の友人で、映画研究部に所属しながら、映画監督を目指している秋吉夕役に今井柊斗、渉のバイト先の先輩で、渉を気にかけてくれている新見聡役を大下ヒロトが演じる。
メインビジュアルも解禁。キラキラと輝く波打ち際に包まれながら、清涼感あふれる夏のなかに溶け込む渉と千晴。寄り添いながらどこか遠くを見つめる美しい横顔は、まだ見ぬ二人だけの未来を想像させるような、美しいビジュアルとなっている。
■芳村宗治郎 コメント
ぐっちこと関口佳祐役、芳村宗治郎です。
ぐっちは作品の中で箸休めとなるようなキャラクターです。男子高校生らしくはっちゃけていて、渉、平岡と共にバカな話を永遠に繰り返して青春をしています。
撮影外でも三人でいろいろな話をしながら、その仲の良いイメージを作品にぶつけています！ぐっちにとっての渉はかけがえのない親友です。
渉と佐伯、二人の雰囲気や空気感とはまた違った三バカのやりとりを箸休めとしてご覧ください。
■平川聖大 コメント
平岡大輝役で出演させていただきます、平川聖大です。
季節も徐々に暖かくなってきましたが、この作品は心温かくも爽やかな青春を感じられる素敵なドラマです！
そして渉、関口、平岡、浅田のアオハルなワチャワチャがとても愛らしいので、ぜひそこにも注目してみてください。
皆様に「平岡推せる！」と思っていただけるよう、演じていきたいと思います。頑張ります！
■駒井蓮 コメント
出演が決まった際は、ああ、今年の夏はとても瑞々しくてかけがえのない夏になるだろうな、と思いました。
撮影中も、同じクラスのメンバーとお芝居をする中で、10代にしかない心の機微や無鉄砲さがカタチになっていくのがとても楽しく、渉や佐伯くんの姿にも彼らなりの揺れや逞しさがあって、より一層応援したくなりました。
皆さんも是非、この夏を共に駆け抜けていただけたら嬉しいです。
■今井柊斗 コメント
この度、秋吉夕役を演じさせていただきます、今井柊斗です。
出演が決まった際に原作を読ませていただき、主人公である渉と千晴の二人が、ピュアで繊細に透明感を放ちながら紡いでいくストーリーに尊さと温かさを感じました。
僕が演じる秋吉という役も、彼らと同じ時間をピュアに過ごしながら、さまざまな感情を与えてくれる存在です。
是非、放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■大下ヒロト コメント
初めまして。大下ヒロトです。僕は、渉君のバイト先の先輩・新見聡を演じます。
6月とは思えない暑さの中、汗をかきながら、「ふぅー」と深呼吸をしながら撮影をしております。
新見は少し年上の先輩なので、2人の関係性を温かく見守っていきたいと思っております。
是非、よろしくお願いいたします！