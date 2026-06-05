モナキ、子ども番組で「ダンスのおにいさん」に就任 車掌風＆着ぐるみ衣装で個性あふれるダンス披露
人気沸騰中の4人組グループ・モナキが、読売テレビの子ども向け番組『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（毎週金曜 前10：55）で新しい“ダンスのおにいさん”に就任することが決定した。5日に発表された。
【画像】イメージチェンジ！車掌風衣装を身に着けたモナキ
番組キャラクターの「りろりろ」が“地球のおもしろいこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”にあふれた世界を大冒険し、「子どもの“夢中”をわしづかみ！」にするという内容の同番組。2023年には「日本民間放送連盟賞 優秀賞」を受賞した。
12日の放送回より、番組オリジナルアレンジの童謡に合わせて、DJりろりろと一緒にダンスをする大人気コーナー「エンディングダンス」の新しい“ダンスのおにいさん”として、モナキの就任が決定した。5月に行われた収録では「線路は続くよどこまでも」と「ゆかいなまきば」のダンスを披露、「線路は続くよどこまでも」ではメンバーカラーが入った車掌風の衣装を身に着け、「ゆかいなまきば」ではじんがヒヨコ、おヨネがアヒル、ケンケンが子ぶた、サカイJr.が子牛の“かわいすぎる”衣装に身を包み個性あふれるダンスを披露した。
また放送終了後にはいろりろ公式YouTubeチャンネルにもモナキのダンス動画をアップする。
【画像】イメージチェンジ！車掌風衣装を身に着けたモナキ
番組キャラクターの「りろりろ」が“地球のおもしろいこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”にあふれた世界を大冒険し、「子どもの“夢中”をわしづかみ！」にするという内容の同番組。2023年には「日本民間放送連盟賞 優秀賞」を受賞した。
また放送終了後にはいろりろ公式YouTubeチャンネルにもモナキのダンス動画をアップする。