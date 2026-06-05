『芸人キャノンボール2025』未公開トーク配信 有吉チームの妄想トーク、川島チーム名シーンの“初出し”も
U-NEXT『芸人キャノンボール2025』の本編に収まりきらなかった車内トークを収録した『芸人キャノンボール2025 未公開トーク』を、5日正午から見放題で配信した。
【画像】楽しそう！『芸人キャノンボール2025』各チームの未公開トーク
『芸人キャノンボール2025 未公開トーク』は、『水曜日のダウンタウン』の藤井健太郎が手掛ける『芸人キャノンボール2025』の本編には収まりきらなかった車内の未公開トーク集。
有吉チームの「芸人じゃなかったら何してた？」という妄想トーク、腹痛を訴える千原ジュニアをここぞとばかりにいじり倒すジュニアチーム、「女性集めの第一人者と言われてたこの淳が…」と9年前との違いを語る淳チームなど、移動中ならではのゆるくも濃いトークが展開される。
また、SNSでも大きな話題を呼んだ川島チームによるあの名シーン「ノブちゃーん！はーい！何が好きー？」から“初出し映像”も公開。さらに深夜の車内で「エッホエッホ○○は○○って伝えなきゃ」と流行りのネットミームに乗っかるシーンなど、爆笑必至の名場面も見逃せない。
【出演者】
◆ジュニアチーム
千原ジュニア／くっきー！／後藤輝基／小籔千豊
◆淳チーム
田村淳／FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）／田中卓志
◆有吉チーム
有吉弘行／おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）／劇団ひとり
◆川島チーム
川島明／ノブ／津田篤宏／濱家隆一
【進行】
森香澄
【画像】楽しそう！『芸人キャノンボール2025』各チームの未公開トーク
『芸人キャノンボール2025 未公開トーク』は、『水曜日のダウンタウン』の藤井健太郎が手掛ける『芸人キャノンボール2025』の本編には収まりきらなかった車内の未公開トーク集。
有吉チームの「芸人じゃなかったら何してた？」という妄想トーク、腹痛を訴える千原ジュニアをここぞとばかりにいじり倒すジュニアチーム、「女性集めの第一人者と言われてたこの淳が…」と9年前との違いを語る淳チームなど、移動中ならではのゆるくも濃いトークが展開される。
【出演者】
◆ジュニアチーム
千原ジュニア／くっきー！／後藤輝基／小籔千豊
◆淳チーム
田村淳／FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）／田中卓志
◆有吉チーム
有吉弘行／おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）／劇団ひとり
◆川島チーム
川島明／ノブ／津田篤宏／濱家隆一
【進行】
森香澄