日向坂46藤嶌果歩、1st写真集記念 生配信決定 未掲載カットのポスター＆ステッカーのW特典も解禁
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集（集英社）を発売する。このたび、1st写真集発売記念YouTube生配信を「日向坂ちゃんねる」にて8日午後8時ごろより開催することが決定した。
【画像】藤嶌果歩、生配信限定のW特典
同日にSony Music Shopで通常版カバー写真集を購入すると、生配信限定W特典がつく。一つ目の写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスターは、室内でくつろぐタンクトップ姿のカット。もう一つは、アメリカ・マイアミを満喫している“かほりん”を写した、本編未掲載カットのステッカー。写真のまわりには藤嶌の直筆イラストがプリントされている。
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【画像】藤嶌果歩、生配信限定のW特典
同日にSony Music Shopで通常版カバー写真集を購入すると、生配信限定W特典がつく。一つ目の写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスターは、室内でくつろぐタンクトップ姿のカット。もう一つは、アメリカ・マイアミを満喫している“かほりん”を写した、本編未掲載カットのステッカー。写真のまわりには藤嶌の直筆イラストがプリントされている。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。