9人組ガールズグループ「NiziU」のMAKO（25）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。毎日欠かさず続けているルーティンを明かした。

自身のルーティンについて「日記とかをずっと書いてる」というMAKO。「敢えて日本語で書かずに、英語と中国語に翻訳しながら、いつも調べながら書いていて」と打ち明けた。

しかし「それをパッと見た時に、何を書いてるか自分でも分からない」と苦笑い。「なのでそこからちょっと、今年から日本語で書き始めて」といい、日々の雑感や反省を書き留める習慣を4年以上続けていることを明かした。

そして「朝はToDoリストを書く」と告白。日記とは別にその日にやることをリストにしており、就寝前に達成度をチェック。それらのノートは今では130冊を超えるという。

リストに「絶対毎日書くこと」として、メンバーやプロデューサー、監督、ドライバー、ヘアメーク、スタイリストらを挙げ、「すべてのスタッフさんに“感謝の気持ちを届ける”っていうのは毎日書いてます」と話した。

これを受けてMCのタレント・指原莉乃は「ToDoリストに！？」とビックリ。「ToDoリストって、“歯間ブラシを買う”とかでしょ」と驚くと、若槻千夏も「そうだよね、忘れないようにね」と同意していた。