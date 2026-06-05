ニッポン放送×UNIQLOTOKYOコラボ 世界にひとつだけのオリジナルアイテムが作れる
東京・有楽町にある、ニッポン放送とUNIQLOTOKYOのコラボ企画が、5日からスタートした。
【画像】トートバッグ、Tシャツなど…世界にひとつだけのグッズが作れる
東京・有楽町のUNIQLOTOKYOとユニクロ銀座店の2店舗限定で、ユニクロが展開するオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」のスタンプデザインに、ニッポン放送のオリジナル素材が登場。
深夜ラジオの代名詞『オールナイトニッポン』や放送開始から60周年の『ニッポン放送ショウアップナイター』のロゴをはじめ、スタジオ機材やパーソナリティの社内フォトスポットとしてもおなじみのONAIRマークなど、ニッポン放送にまつわる多彩なスタンプを使って、世界に一枚だけのオリジナルTシャツやトートバッグが作成できる。
また、UNIQLOTOKYOにはニッポン放送にまつわるグッズを展示したPRスペースも設置されている。
■販売商品＆価格
Tシャツ 1990円
KIDS Tシャツ 1500円
トートバッグ 2490円
ミニトートバッグ 1990円
スウェットシャツ 3990円
【画像】トートバッグ、Tシャツなど…世界にひとつだけのグッズが作れる
東京・有楽町のUNIQLOTOKYOとユニクロ銀座店の2店舗限定で、ユニクロが展開するオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」のスタンプデザインに、ニッポン放送のオリジナル素材が登場。
深夜ラジオの代名詞『オールナイトニッポン』や放送開始から60周年の『ニッポン放送ショウアップナイター』のロゴをはじめ、スタジオ機材やパーソナリティの社内フォトスポットとしてもおなじみのONAIRマークなど、ニッポン放送にまつわる多彩なスタンプを使って、世界に一枚だけのオリジナルTシャツやトートバッグが作成できる。
また、UNIQLOTOKYOにはニッポン放送にまつわるグッズを展示したPRスペースも設置されている。
■販売商品＆価格
Tシャツ 1990円
KIDS Tシャツ 1500円
トートバッグ 2490円
ミニトートバッグ 1990円
スウェットシャツ 3990円