UTニッポン放送スタンプ

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　東京・有楽町にある、ニッポン放送とUNIQLOTOKYOのコラボ企画が、5日からスタートした。

【画像】トートバッグ、Tシャツなど…世界にひとつだけのグッズが作れる

　東京・有楽町のUNIQLOTOKYOとユニクロ銀座店の2店舗限定で、ユニクロが展開するオリジナルアイテム作成サービス「UTme!」のスタンプデザインに、ニッポン放送のオリジナル素材が登場。

　深夜ラジオの代名詞『オールナイトニッポン』や放送開始から60周年の『ニッポン放送ショウアップナイター』のロゴをはじめ、スタジオ機材やパーソナリティの社内フォトスポットとしてもおなじみのONAIRマークなど、ニッポン放送にまつわる多彩なスタンプを使って、世界に一枚だけのオリジナルTシャツやトートバッグが作成できる。

　また、UNIQLOTOKYOにはニッポン放送にまつわるグッズを展示したPRスペースも設置されている。

■販売商品＆価格
Tシャツ　1990円
KIDS Tシャツ　1500円
トートバッグ　2490円
ミニトートバッグ　1990円
スウェットシャツ　3990円