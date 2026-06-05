日向坂46藤嶌果歩、 1st写真集発売記念YouTube生配信開催 未掲載カット使用W特典も公開
【モデルプレス＝2026/06/05】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）の発売記念YouTube生配信が6月8日に開催されることが決定。あわせて、当日の予約でもらえる豪華W特典が公開された。
【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
特典内容は「写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスター」と「直筆ミニイラスト入り、かほりんの思い出ステッカーシート」。ポスターには室内でくつろぐタンクトップ姿の“かほりん”。ステッカーと同じく写真集未掲載カットを使用。B3サイズで折り目なしの“かほりん”をお迎えすることができる。
またマイアミを満喫している“かほりん”を写した、本編未掲載カットがステッカーに。写真のまわりには藤嶌の直筆イラストをプリント。いろんな場所に貼って“かほりん”とマイアミに行った気分になることができる。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い一冊となっている。通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46四期生、アイス片手に弾ける笑顔披露
◆藤嶌果歩、豪華W特典が公開
特典内容は「写真集未掲載カット使用の折り目なしB3ポスター」と「直筆ミニイラスト入り、かほりんの思い出ステッカーシート」。ポスターには室内でくつろぐタンクトップ姿の“かほりん”。ステッカーと同じく写真集未掲載カットを使用。B3サイズで折り目なしの“かほりん”をお迎えすることができる。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い一冊となっている。通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。（modelpress編集部）
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