目の前でくるくるまわるおもちゃにくぎ付けになってしまった猫が取った行動とは…？何度も手を伸ばして遊ぶ姿がかわいすぎると話題で、動画は202万再生を突破。「これまで見た中で1番かわいい！」「まさに猫が気に入りそうなおもちゃだねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：猫が冷蔵庫についている『ハンドスピナー』を発見した結果→夢中になって…ほっこりする光景】

楽しいおもちゃを発見

Instagramアカウント『shik.i1023』に投稿されたのは、興味津々でおもちゃと向き合っている猫の様子です。動画に登場するのは、2025年10月23日生まれの足長マンチカン、「シキ」ちゃん。

この日シキちゃんは、冷蔵庫に貼り付けられたハンドスピナー（まわして遊ぶおもちゃ）の前にすっとやってきたのだそうです。目線より少し高いところにあるハンドスピナーをシキちゃんが右手で軽くちょんとすると、カラカラカラッと勢いよくまわりはじめたとのこと。その音に反応したシキちゃんは、鼻先をそっとおもちゃに近づけて一瞬だけニオイチェックをしたのだとか。

猫の真剣プレイ

「よし、次はもっと速く！」と言わんばかりに、再びシキちゃんが右手でハンドスピナーにタッチすると、おもちゃはさらにスピードを増してカラカラ音が小気味よく部屋に響いたといいます。

今度は左手を伸ばし、回転しているハンドスピナーにそっと触れてみたシキちゃん。すると回転が止まり、逆の方向へくるりと動きはじめたのだそうです。まるで“逆回転もできますけど？”と手先の器用さを披露してくれているようで、とても驚かされます。

カラカラ音に全集中

シキちゃんはおもちゃの動きを見逃すまいと、顔を小刻みに右へ左へと動かしながら目で追っていたのだとか。真剣な表情なのにどこかコミカルで、見ている側は思わず頬が緩んでしまうような愛くるしさだったといいます。

シキちゃんはついに立ち上がって、両手でちょいちょいし始めたのだそう。ハンドスピナーの回転と停止を繰り返す動きが、シキちゃんの好奇心を刺激し続けた模様。顔を近づけて再びニオイチェックする姿は、まるで研究者が実験結果を確認しているかのようにも見えて、ほほえましい限りだったとのことでした。

投稿には、「すごいね！」「うちの猫にも買ってあげたいw」「めっちゃかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『shik.i1023』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shik.i1023」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。