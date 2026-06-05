10日間の入院中に、家を乗っ取られた！？ 義母「古いものは全部捨てておいたわ♡」ゾッとする光景が！

体調不良などが理由で、子どものお世話を実家や義実家にお願いする人は少なくありません。筆者もがんの治療で入院をする際、義母に息子のお世話をお願いしました。しかし、退院後に筆者が見た光景は、想像を絶するものだったのです。

入院

私は5年前、乳がんであることが判明し、10日ほどの入院で手術を行うことになりました。

当時、息子は小学校1年生。

夫は仕事でほとんど家にいない状態で、私の両親はすでに他界。

妹も遠方に住んでいるため、義母に息子のお世話をお願いすることにしました。

義母はとても元気な人で、今回のことを相談すると「私がいるから家のことは心配しなくて大丈夫！」と気持ちよくOKしてくれました。

「元気になったらたくさん親孝行しよう！」と思っていたのですが……。

違和感

手術は無事に成功。

術後の痛みはあったものの、当初の予定通り10日間で退院できました。

そして退院当日。

家の中に入った瞬間、違和感を覚えました。

違和感の正体は、玄関に置いてあったお香。

私にとっては苦手な香りで、「なぜこんなところにお香があるんだろう」と思いながら家の中に入ったのです。