シンガーソングライターのカミラ・カベロ（29）が恋人と破局したと報じられている。およそ1年半前から交際していた実業家のヘンリー・ジュニア・シャルフーブと、別々の道を歩むことにしたとみられている。



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ある関係者はザ・サン紙に「カミラとヘンリーは本音で話し合いをした結果、別れたほうが良いという結論に至ったんです」と明かし、「たくさん楽しい時間を過ごしましたが、うまくいかなくなったんです」「まだ気持ちが整理できていない状況ですが、この夏はお互い、シングルで迎えることになります」と続けた。



ドバイを拠点とした高級ファッション流通会社を所有する一族の御曹司で、推定資産12億ドル（約1920億円）とも言われるヘンリーとカミラは、4月にカリフォルニア州で開催されたコーチェラ・フェスティバルで一緒にいる姿を目撃されたのが最後となっていた。



2024年11月にサウジアラビアで開催されたエリー・サーブのショーのアフターパーティーで出会ったのをきっかけに交際をスタートしたとみられる2人は、その数か月後にサン・バルテルミー島でのバカンス中に手をつないでいる姿が目撃され、2025年7月にはカミラが交際を示唆する投稿をSNSにしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）