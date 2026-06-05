ロナウド、ハーランドのほかにレブロン・ジェームズ、BLACKPINKリサら登場

スポーツブランドのナイキがワールドカップ（W杯）前恒例のプロモーション動画を公開した。

北中米W杯での活躍が期待される選手をはじめとした世界中のスターが勢揃いして話題を呼んでいる。

映像はフランス代表のキャプテンで10番を背負うFWキリアン・ムバッペの登場から始まり、スペイン代表FWニコ・ウィリアムズ、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールといった選手たちが一つのボールを巡り、撮影スタジオで様々なアクションに挑戦する奇抜な演出となっている。

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドや同MFブルーノ・フェルナンデス、オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、ノルウェー代表FWアーリング・ブラウト・ハーランド、W杯メンバーからは選外となったとイングランド代表MFコール・パーマー、元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチといった選手が続々と登場。さらにバスケットボールプレーヤーのレブロン・ジェームズ、ラッパーのトラヴィス・スコットやセントラル・シー、ガールズグループ「BLACKPINK」のリサらサッカー界以外のスターも出場する。

豪華共演の映像を見たファンからは「必見」「かっこよすぎる」「これはすごい」「メンツ豪華すぎる」「最後はやっぱりという感じ」「オシャレ超えてカオス」「相変わらず豪華でおもろい小ネタもある」と様々なコメントが寄せられるなど大反響となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）