巨人は昨年の交流戦でロッテに３連敗。このカードは交流戦が始まった２００５年の初顔合わせから、通算で３１勝４０敗３分け。交流戦でパ・リーグの球団に負け越しは、３１勝４５敗１分けのソフトバンクと、ロッテの２球団だけだ。

ソフトバンクとは前身球団の南海、近畿日本、グレートリングと１リーグ時代に対戦して、９５勝５１敗２分け。合わせると１２６勝９６敗３分けだから、ロッテは唯一、巨人が負け越しているチームになる。ただし球場別に勝敗を見ると、ＺＯＺＯマリンで１０勝２４敗３分け、長野で１敗。東京ドームでは２１勝１５敗と巨人が勝ち越している。

初戦の先発は井上の予告が発表された。昨年はＺＯＺＯマリンでの初戦に先発して７回５失点で敗戦投手になったが、２４年は東京ドームで白星。ロッテ戦は過去２試合に登板して１勝１敗だ。５日からは東京ドームでの３連戦となるが、今年はどうか。

◆３連戦の予想先発（５日は予告）

５日 巨人＝井上、ロッテ＝広池

６日 巨人＝ウィットリー、ロッテ＝毛利

７日、巨人＝西舘、ロッテ＝ロング

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

５日 ＢＳ日テレ １８時〜（鳥谷敬氏）

６日 ＢＳ日テレ １８時〜（江川卓氏、今江敏晃氏）

７日 ＢＳ日テレ １４時〜（高橋由伸氏、吉井理人氏）