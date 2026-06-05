☆阪神―楽天（１８：００・甲子園）阪神＝高橋、楽天＝岸

阪神の高橋は３試合連続を含む４度の完封勝利をマークするなど、開幕から８試合に登板して無傷の６勝。５月２９日のロッテ戦も８回を無失点に抑える好投だった。

５日の楽天戦でシーズン５度目の完封勝利となれば、２０２０年に６完封の大野（中日）以来。阪神の投手では１９７９年に５完封の小林繁以来、４７年ぶりになる。

昨年は西垣（楽天）が開幕から全てリリーフで７連勝。先発でも昨年モイネロ（ソフトバンク）が開幕から７連勝を記録したが、阪神の投手で開幕７連勝以上は、２０１０年に８連勝の能見篤史が最後だ。

ここまで高橋が登板した８試合は全て敵地の球場。今年は初登板となる本拠地の甲子園で、シーズン５度目の完封と開幕７連勝を狙う。

（その他のカード）

☆巨人―ロッテ（１８：００・東京ドーム）巨人＝井上、ロッテ＝広池

☆ヤクルト―日本ハム（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、日本ハム＝福島

☆ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝篠木、ソフトバンク＝大関

☆中日―西武（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、西武＝高橋光

☆広島―オリックス（１８：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、オリックス＝ジェリー

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順