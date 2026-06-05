純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいるモナキが５日、読売テレビの子ども向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ」（金曜・午前１０時５５分）の新しい“ダンスのおにいさん”に就任することが発表された。

１２日放送回より、番組オリジナルアレンジの童謡にあわせてＤＪりろりろと一緒にダンスをする大人気コーナー「エンディングダンス」に登場。５月に行われた収録では「線路は続くよどこまでも」と「ゆかいなまきば」のダンスを披露した。「線路は続くよどこまでも」ではメンバーカラーが入った車掌風の衣装を身に着けた。「ゆかいなまきば」ではじんがヒヨコ、おヨネがアヒル、ケンケンが子ぶた、サカイＪｒ．が子牛の“かわいすぎる”衣装に身を包んでおり、個性あふれるダンスに注目だ。

また放送終了後にはいろりろ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにもモナキのダンス動画をアップする。同番組は番組キャラクターの「りろりろ」が“地球の面白いこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”にあふれた世界を大冒険。【子どもの“夢中”をわしづかみ！】にする子ども向け番組となっている。