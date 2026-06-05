これは気まずい？ ナイキの超有名スター総登場の豪華広告にイングランド落選のパーマーが登場 英紙も一斉に反応
いよいよ開催迫る北中米W杯。選手だけでなく、スポーツウェアメーカーにとっても大々的にアピールするチャンスであり、ナイキ社は『Rip The Script（筋書きや固定観念を破れの意）』と題した、6分にわたるコマーシャルフィルムを制作した。
内容は非常に豪華かつスタイリッシュなものだ。キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、フィルジル・ファン・ダイク、クリスティアーノ・ロナウドなど各国代表のスターほか、キム・カーダシアン、トラヴィス・スコット、チャニング・テイタム、BLACKPINKのLISA、レブロン・ジェイムズなど各界のセレブリティが総登場。選手たちが撮影セットをボールとともに駆け抜ける映像には思わず見入ってしまう。
登場する各国代表の選手のなかで、W杯本大会のメンバーに漏れたのはパーマーだけであった模様。これほどのムービーの撮影には時間と手間がかかるため、メンバー発表前から準備せざるを得ない事情がある。しかし映像の完成度が高いだけに、ツッコミの余地を残してしまったのは残念だ。