SUNEASTは、ポータブルSSD『SUNEAST Revolve R10 mini』を6月5日に発売する。

【画像あり】従来のモデルからサイズは約30%減、重量は約40%減に

本製品は、USB Type-AとUSB Type-Cの両端子を搭載し、PC、スマートフォン、タブレットなどさまざまなデバイスに直接接続できるポータブルSSD。最大読込転送速度は1050MB/sで、写真や動画、ゲームデータ、ビジネスファイルといった大容量データの転送に対応する。

昨年発売された『Revolve R10』の使いやすさを継承しつつ、サイズと重量を見直した新モデルとなる。本体サイズは約60.06×14.98×9.31mm、重量は約20g。従来の『Revolve R10』と比較して、サイズは約30%減、重量は約40%減を実現した。

使用する端子をスムーズに切り替えられる回転式デザインを採用し、未使用時の端子保護にも配慮した構造となっている。あわせてキャップレス仕様を採用しており、キャップ紛失の心配がない。

カラーはブラックの1色展開。販売は主要家電量販店およびオンラインストアとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）