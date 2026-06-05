“ミニサイズ”に驚き！さすがに小さすぎる…！持ち運びに便利な100均の詰め替えチューブ

かさばりやすい詰め替え容器。サイズがもっと小さいタイプがあるといいな…と思っていたら、ダイソーで驚くほどコンパクトなサイズのチューブを発見しました！指と同じくらいの長さのチューブで、ポーチやポケットにすっぽりIN。冬用のボディクリームなどを入れて、ハンドクリームとして活用するのに便利でした！

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商品情報

商品名：チューブ型詰め替え容器（8mL、3個）

価格：￥110（税込）

入り数：3個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480580180

驚くほどミニサイズで持ち運びやすい！ダイソーの『チューブ型詰め替え容器』

100均の詰め替え容器はサイズが大きいものが多く、持ち運びにちょっと不便な面も…。特にチューブタイプはかさばりやすいので、コンパクトサイズがあるといいなと思っていました。

先日ダイソーを訪れると、こんなものを発見！『チューブ型詰め替え容器（8mL、3個）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。3個セットなので普段のお出かけから旅行まで、たっぷり使えるのが嬉しいです！

指と同じくらいのサイズ感の、とてもコンパクトなチューブです。冬に使用していた大容量のボディクリームが余っていたので、こちらに詰め替えようと思い購入しました。

高保湿タイプのボディクリームは夏の全身ケアに使うには重いですが、ハンドクリームとしてなら少しずつ消費しやすいのでおすすめです！

ただ、口が狭いのでとにかく詰めにくいです…！ノズルが入らないほどの小ささなので、器などにクリームを出して吸い上げるような入れ方をした方がいいかもしれません。

筆者はチューブを潰して空気を抜き、クリームを少量ずつ乗せるという方法で充填しました。ちなみにアルコールは不可とされているので、詰め替えるものによっては注意が必要です。

チャームやシールなどで可愛くアレンジするのもおすすめ♡

サイズがとても小さいので、お気に入りのチャームやフックを装着して、アクセサリー感覚で持ち運ぶのもおすすめ！

無地の容器なので、シールなどを貼って可愛くアレンジするのも良さそうです。

今回は、ダイソーの『チューブ型詰め替え容器（8mL、3個）』をご紹介しました。

ポケットにもすっぽり収まる大きさで、スマートに持ち運べて便利です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。