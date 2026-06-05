100均で売っていいの？！「500円と思えないクオリティ」「お店に置いてあるやつじゃん」

ダイソーで販売されている500円のルーレットセットが本格的すぎました！専用マットやルーレット、チップ、サイコロなどが揃い、自宅で気軽にカジノ気分を楽しめるのが魅力。デザイン性が高く、テーブルに広げるだけで雰囲気はまるで海外のカジノ店。様々な遊び方ができ、家族や友人と手軽に盛り上がれますよ♪

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商品情報

商品名：ルーレットセット

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480834832

ダイソー商品とは思えないクオリティにビックリ！

ダイソーで販売されている『ルーレットセット』のクオリティが高すぎました。

価格は550円にもかかわらず、自宅で手軽にカジノのような雰囲気を楽しめるほど本格的な作りなんです。

セット内容はかなり充実しており、ルーレット盤×1個、プレイマット×1個、チップ120枚、サイコロ×2個、ボール2個、レーキ×1個が入っています。

商品の材質はポリスチレンであるものの、全体のデザインや雰囲気づくりがしっかりしており、テーブルに広げるだけで一気にカジノ感が演出されます。

本格的なゲーム体験を！ダイソー新作『ルーレットセット』

特にルーレットは2層構造になっていて、実際に回転させて遊ぶことができる点が大きなポイント。まるで海外のカジノ店にあるルーレットを小さくしたような印象です。

一方で、実際に遊んでみると少し注意点もあります。

ルーレットの回転時には摩擦の影響があるためか、ボールがうまく転がらないこともあり、慣れるまでは少しコツが必要です。

何度か練習することで、スムーズに楽しめるようになるかと思います。

また、遊び方の幅が広いのもこのセットの魅力。

ルーレットゲームとして楽しむのはもちろん、サイコロを使ったシンプルなダイスゲームや、チップを使って得点を競うオリジナルルールのゲームなど、工夫次第でさまざまな遊び方ができます。

家族や友人と集まったときのパーティーゲームでも、盛り上がること間違いなしです。

今回はダイソーの『ルーレットセット』をご紹介しました。

ちょっとした遊び心で非日常感を味わいたいときや、手軽に盛り上がれるゲームを探している方にはぴったりのアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。