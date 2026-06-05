「専門店で売っててもおかしくない！」千円でも買いだった100均家電

ダイソーで買える1,100円のワイヤレスイヤホンが予想以上の実力でした！シンプルでスタイリッシュなデザインに加え、タッチセンサーの反応も抜群。再生・停止や音量調整などの操作がスムーズに行えます。さらに、低音から高音までクリアな音質で、音楽や動画視聴も快適。コスパ重視の方は要チェックですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン

価格：￥1,100（税込）

再生時間（約）：21時間（イヤホン6時間、充電ケース15時間）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480348797

ダイソーの1,100円で買えるワイヤレスイヤホンを正直レビュー！

ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン』は、専門店級にクオリティが高い1,100円家電。

購入前は「この価格なら音質や使い勝手はそれなりかな？」と思っていたのですが、実際に使ってみると予想を大きく超える完成度だったんです。

まず目を引くのがシンプルでスタイリッシュなデザイン。無駄のない見た目で、家電量販店に並んでいても違和感がないほど。

ケースもコンパクトで、サイズは単三電池より少し大きい程度です。厚みはややありますが、バッグやポーチに入れて持ち歩いてもストレスに感じません。

『完全ワイヤレスイヤホン』の操作・音質・着け心地は？

接続方法もとても簡単。スマートフォンなどのBluetooth設定画面から「DAISO_TWS_G273_3」を選ぶだけ。

スムーズにペアリングできるので初期設定で手間取ることもなく、すぐに使い始められるのは嬉しいポイントです。

実際に使ってみて特に感動したのが、タッチセンサーの反応の良さ。イヤホン本体を軽くタッチするだけで再生・停止ができるほか、音量調整などの操作もスムーズに行えます。

そして、気になる音質も予想以上。低音から高音までバランスよく再生され、クリアなサウンドを楽しめます。

また、イヤホンは密閉型を採用しているため、音への没入感も良好で、長時間装着していても疲れにくい印象です。

耳へのフィット感も高く、つけていることを忘れてしまうほど快適でした。

さらに、充電端子はUSB Type-Cに対応。最近のスマートフォンやガジェットと同じケーブルを使えるため、充電の手間も少なく済みます。

コスパ重視のワイヤレスイヤホンを探している方や、サブ機として気軽に使いたい方にはもってこいのアイテムだと思いました。

今回はダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン』をご紹介しました。

ダイソーで1,100円と聞くとちょっとハードルが高く感じるかもしれませんが、こちらは買ってみて大正解でした！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。