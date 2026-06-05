【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの合宿２日目の練習を、前日とは違うメキシコ１部モンテレイのグラウンドで行った。当初、今回の合宿はメキシコ１部ティグレスの練習場を予定していたが、悪天候の影響もあってグラウンド状態が悪化し、初日の練習会場を大学施設に変更。しかしそのグラウンドも、芝生の状態がいいとは言えなかったため、２日目の練習会場を変更する事態となった。練習時間も初日の午前１０時から、２日目は夕方５時スタートになった。

この日使用した練習場は、後日チュニジア代表のキャンプ地となる場所。ＤＦ菅原由勢は「あまり戦術的な練習をしていたら、誰が（映像を）撮っているか（わからない）」とデメリットを挙げた。一方で「（警戒心は）ないですよ。見られてても別にいい。分析されても、それを超えるクオリティとチームの結束力を見せることが大事だし。でも…見られるのは嫌ですね」と笑った。

日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は「チームは落ち着いていますし、よりいい環境を求めて、今回こういう変更になりました。悪天候の影響なので、致し方ない部分もありますけど、ここ（モンテレイ練習場）でしっかり準備を進めていきたい」と話した。