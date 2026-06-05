◆米大リーグ カブス７ｘ―６アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で劇的なサヨナラ勝ちをして、連敗を３で止めた。負ければ本拠地９連敗で地区最下位転落だったが、３点を追う９回に４点を奪い、一気に試合をひっくり返した。先発した今永昇太投手（３２）は、不運もあって７回途中で８４球を投げ、４本塁打を浴びるなど６安打６失点、５奪三振で降板。勝敗はつかなかった。防御率は４・７４となった。

初回は先頭のボルテから空振り三振を奪うなど、たった９球で３者凡退の好発進を切った今永。２回も内野ゴロ３つの９球で３者凡退に抑えた。３回は先頭のゲロフに遊撃への内野安打を許したが、続くマクニールを注文通りの二ゴロ併殺打。このイニングも８球でまとめ、３回までを２６球で１安打無失点でまとめた。

４回は２者連続三振を奪ったが、２死走者なしからランゲリアーズに右翼席へ先制点となる１５号ソロを被弾。右翼席最前列へのアーチに今永も驚いたような表情を見せた。フェンスを越えたかギリギリのアーチだったため、リプレー検証になったが、判定は覆らなかった。

０―１となった５回は再び立ち直って９球で３者凡退。６回は１死から９番のウィリアムズにこの試合初めての四球を与えると、続くボルテに左中間への適時二塁打を浴びて痛恨の追加点を与えた。さらに、２死二塁でランゲリアーズの中堅への打球を中堅手・クローアームストロングが見失い、後方に落ちると、打者は一気に本塁打まで戻るランニングホームランで２点が入り、まさかの不運でリードが４点に広がった。

直後の６回裏にクローアームズトロングが意地のソロで１点を返したが、３点ビハインドの７回には、先頭のソダーストロムに８号ソロ、続くハイムに３号ソロと２者連続本塁打を被弾し、リードを５点に広げられて降板した。

今永は、５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で６回１失点、１０奪三振の好投で４勝目をつかんだが、その後は苦しいマウンドが続いた。同１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦から、４登板連続の黒星。直近は２登板連続で３本塁打を浴びていたが、この日はランニング本塁打を含めて４本塁打を許した。これでこの試合を含めた直近３登板で１０本塁打を浴び、４登板で２６点を失っている。チームも苦しい状況なだけに、今永の復調が待たれる。

鈴木誠也外野手（３１）はスタメンを外れ、１点差に迫った９回２死一塁で代打出場し左前安打を放ってチャンスをつなげ、守備でミスのあった「ＰＣＡ」ことクローアームストロングのサヨナラ打につなげた。