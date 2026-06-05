【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1−4 U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）

【映像】疑問の声相次いだ不可解判定（実際の様子）

U-19日本代表がU-21ポルトガル代表と対戦した一戦で、目を疑うような不可解な判定が下される場面があった。日本のチャンスとなる場面でオフサイドの笛が吹かれたものの、リプレイではオンサイドであるように見え、これには解説陣も思わず苦笑し、ファンからも多くの疑問の声が上がった。

U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第2戦でU-21ポルトガル代表と対戦。問題のシーンは、日本が0−2とリードされて迎えた後半開始直後、47分が経過したところだった。

日本はコーナーキックからニアサイドを狙い、FWマギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）が頭でフリック。流れたボールに反応したDF村上慶（横浜F・マリノス）が再びマギーにパスを出したものの、副審がフラッグを掲げ、主審のホイッスルが鳴り響いてオフサイドが宣告された。

しかし、その後に流れたリプレイを確認すると、マギーがフリックしたシーンはもちろん、村上がパスを出した瞬間もマギーを含めた日本の選手たちは明らかにオンサイドの位置にポジションを取っていた。

この判定に対し、中継の解説を務めた坪井慶介氏と松木玖生氏、実況の下田恒幸氏の間でも困惑が広がった。映像を見ながら「オフサイド…じゃないですよね」と突っ込みが入ると、「ですよね。全然オンサイドでしたけれども」と苦笑交じりのやり取りが交わされた。さらに「VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）もないですしね」「そういうところも含めて、ユースレベルということで」と、大会の環境を踏まえてフォローを入れつつも、苦笑いが漏れていた。

この不可解なジャッジに対し、ファンも即座に反応。「どこがオフサイドだよw」「これオフなんか？」といった判定への疑問や、解説陣の反応に対して「笑ってもうてるやん」と言及するコメントも見られた。

最後までリズムをつかめなかったU-19日本代表は、U-21ポルトガル代表に1−4で敗戦。6月6日のグループ第3戦では、U-19カナダ代表と対戦する。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）