私立恵比寿中学は5日、公式SNSを通じ、メンバーの中山莉子（25）が復帰すると発表した。中山は今月8日に体調不良のため休養することが報告されていた。

4月から体調不良が続き、イベントを欠席していた中山。今月8日、公式は「医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」としていた。休養期間中は残る7人のメンバーで活動を継続していた。

この日、公式は中山について「お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と復帰を報告。「なお、当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する“部分復帰”という形を取らせていただきます」とした。

復帰舞台は、あす6日開催の「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演。「ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます」と呼びかけた。