オリックスは５日、大阪桐蔭野球部ＯＢで現在は希少がんと闘う福森大翔さんが、６月１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で始球式に登板すると発表した。今年３月に４回目の手術を受け、現在も治療に励んでいる福森さんが「同じ病気で苦しむ方々の希望になりたい」という思いを胸にマウンドへ。昨季は高校時代のチームメートで親友・森友哉捕手のミットにノーバウンド投球を収め、感動を呼んだ。

１月には森友、頓宮、野口、香月の宮古島自主トレに同行。３月２８日のロッテ―西武戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）でも、試合前のセレモニアルピッチに登板していた。

◆福森 大翔（ふくもり・ひろと）１９９５年７月２９日、大阪市生まれ。３０歳。小学３年で野球を始め、中学時代は大阪都島ボーイズでプレー。大阪桐蔭３年時の２０１３年に外野手として春夏連続で甲子園に出場し、ともに１６強入り。夏は２回戦・日川（山梨）戦でサヨナラ打を放った。甲子園通算１９打数９安打３打点。立命大を卒業後はハウスメーカーに入社したが、２１年に２つの希少がんが発覚。２４年には複数箇所への転移が見つかり、現在は完全寛解を目指し闘病する日々を過ごす。右投右打。

◇希少がんとは 人口１０万人あたりの罹患（りかん）数が６例未満と、他のがんと比べて発生頻度が少ない悪性腫瘍の総称。「消化管間質腫瘍」や、胸部などにある傍神経節から発生する「パラガングリオーマ」など、約２００種類もの悪性腫瘍が該当する。それぞれの発生数が少ないがゆえに、治療法が確立されていないことが課題である。