元フジ・西岡孝洋アナ、“FPの頂点”の難関資格に挑戦「朝は4時に起きています」 モチベーション維持の秘訣やオススメの勉強法を伝授
日本FP協会は、リスキリングやキャリアアップへの関心が高まる中、AFP認定者でフリーアナウンサーの西岡孝洋氏が“FPの頂点”とされる難関「CFP資格」の取得を目指すショート動画シリーズ「CFP資格取得への道」を、公式YouTubeチャンネルにて公開している。
【写真】合格証書を添えて…元フジ・西岡孝洋アナ「いよいよスタートライン」
本企画は、高度な専門性からハードルが高いとされる同資格の認知向上と受験者拡大を目的に実施。仕事と勉強を両立するリアルな挑戦過程を全7回（第7回は6月5日（金）正午公開）にわたって配信し、受験を控える方や金融リテラシーを高めたいビジネスパーソンの学習意欲を喚起する。
第1回では、西岡氏がCFP資格に挑戦する背景に加え、取得後のビジョンを今後のキャリアプランとともに語る。第2回から第4回にかけては、6月に受験予定の3課目に着目。第5回は受験2ヶ月前の心境や、学習における試行錯誤のプロセス、第6回では、多忙なスケジュール下での勉強時間の作り方やモチベーション維持の秘訣を共有している。
そして6月5日正午公開の第7回では、西岡氏オススメの勉強法を視聴者に伝授。受験を控える方の後押しとなるとともに、忙しい現代人にとって有益なヒントが詰まった内容となっている。
西岡氏は1976年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、1998年に株式会社フジテレビジョンに入社。アナウンサーとして、サッカー、フィギュアスケート、F1などのスポーツ実況を担当し、「めざまし８」のキャスターや、「すぽると」メインキャスターを務めた。2025年4月に独立。１級ファイナンシャル・プランニング技能士やAFP資格、宅地建物取引士等の知見を活かし、不動産やビジネスに関する番組に多数出演する。
【写真】合格証書を添えて…元フジ・西岡孝洋アナ「いよいよスタートライン」
本企画は、高度な専門性からハードルが高いとされる同資格の認知向上と受験者拡大を目的に実施。仕事と勉強を両立するリアルな挑戦過程を全7回（第7回は6月5日（金）正午公開）にわたって配信し、受験を控える方や金融リテラシーを高めたいビジネスパーソンの学習意欲を喚起する。
そして6月5日正午公開の第7回では、西岡氏オススメの勉強法を視聴者に伝授。受験を控える方の後押しとなるとともに、忙しい現代人にとって有益なヒントが詰まった内容となっている。
西岡氏は1976年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、1998年に株式会社フジテレビジョンに入社。アナウンサーとして、サッカー、フィギュアスケート、F1などのスポーツ実況を担当し、「めざまし８」のキャスターや、「すぽると」メインキャスターを務めた。2025年4月に独立。１級ファイナンシャル・プランニング技能士やAFP資格、宅地建物取引士等の知見を活かし、不動産やビジネスに関する番組に多数出演する。