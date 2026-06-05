【NASCAR】第14戦 Cracker Barrel 400（日本時間6月1日／ナッシュビル・スーパースピードウェイ）

【映像】火を吹きながら壁走りする衝撃光景

全米で圧倒的な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第14戦「クラッカー・バレル400」がナッシュビル・スーパースピードウェイで開催された。レース中盤、上位争いを展開していたマシンが突如として制御不能に陥り、炎を上げ、ウォールに接触し続けるというアクシデントが発生。相次ぐ同様のトラブルに、放送席やファンが騒然となる一幕があった。

衝撃の光景が広がったのは、360周で争われるレースの173周目。3位を快走していたAJアルメンディンガーの16号車が、ターン1の手前で突如コントロールを失った。マシンの右フロント部分から激しい火花と白煙、そして大きな炎が激しく噴き出し、そのままアウト側のウォールに車体を強くこすりつけるような形で“壁走り”状態となってストップした。

この日、同様の右フロントのブレーキトラブルが他車にも相次いでいたことから、中継の放送席も緊迫。実況の増田隆生氏が「また同じですよね。右フロントのブレーキローター」と驚きを見せると、解説の桃田健史氏も「出ました。同じように、タイヤが同じようにめくれる」と、度重なる戦慄の光景に興奮を隠せない様子で伝えた。増田氏が「同じような状況が3回起きています」と語るなど、このトラックがマシンに与える負荷の異常さを指摘した。

その後、桃田氏は技術的な要因として、このナッシュビルが1.33マイルのローバンク（傾斜が浅い）オーバルであるためブレーキへの負担が大きいことに触れ、「少なくともヘビーデューティ（高負荷対応）にしないと」とコース特性を指摘。「パッドパッケージも違う。ブレーキパッドも選べるので、そのパッドでも違うのかも」と、各チームのブレーキパーツの選択が明暗を分けた可能性について詳細に分析した。

相次ぐトラブルに対し、リアルタイムで観戦していた視聴者からは「また燃えた」「懸念してた右フロントのブレーキ？」「ブレーキパッド壊れたの？」といった驚きと困惑のコメントが殺到 。高速オーバルならではの過酷さと、パーツ選択の難しさを浮き彫りにする一戦となった 。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）