なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、6月6日と6月9日に大阪で南アフリカ女子代表と対戦。この2連戦に向けた陣容を予想したい。

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今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後にニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。ニールセン政権でコーチを務め、4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が5月に正式ななでしこジャパン指揮官に就任した。

狩野監督たっての希望で入閣した新コーチの内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）なども今活動から合流し、1年後に迫るFIFA女子ワールドカップに向けた新体制のまさに船出となる。

狩野新監督は「選手たちが連動・連携し、躍動感のあるコンビネーションを生み、攻守ともにアグレッシブな姿勢を持って戦いたい」と語り、コンビネーション重視のダイナミックなサッカーを志向する考えだ。1勝2敗に終わった4月のアメリカ遠征の反省も踏まえ、ハイプレスの強度も高めたいとしている。

システムに関しては、「招集選手と相手次第」として現時点では明言を避けている。ただ、ニールセン時代は4−3−3が基本だったものの、4月のアメリカ遠征では4−2−3−1も使っていた（いずれも守備時は4−4−2ブロック）。ひとまずは4−2−3−1でポジション別に見ていきたい。

GKはニールセン政権と同じ一番手が山下杏也加（マンチェスター・シティ）、二番手が平尾知佳（グラナダ）、三番手が大熊茜（INAC神戸レオネッサ／海外移籍予定）という序列。今回は2試合あるだけに、平尾と大熊にも出番はあるだろう。

最終ラインは、主力の高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）が怪我で不在。今回は右から清水梨紗（リヴァプール）、古賀塔子（トッテナム）、熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、北川ひかる（エヴァートン）がファーストチョイスだろう。

右は約半年ぶりの復帰となった遠藤優（ウェストハム）、左は両サイドをこなす常連の守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ）、CBは南萌華（ブライトン）も選択肢になる。初招集された竹重杏歌理（フェイエノールト）は、狩野監督が「高身長（173cm）でフィットネスレベルが高く対人に強い。左右でロングフィードを蹴れる」と高く評価する23歳で、代表デビューが期待される。

ボランチは最も充実したセクション

ダブルボランチは、長谷川唯（マンチェスター・シティ）と長野風花（リヴァプール）が二枚看板。さらに宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、林穂之香（エヴァートン）とイングランドで活躍中のタレントも控えており、最も充実したセクションだ。初招集の伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）は、元々はCBだった守備的MF。まずは初キャップを目指す。

トップ下は、主力としてドイツ2冠を達成したばかりの谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）が軸になるはず。ただ、約8か月ぶりに復帰した籾木結花（エヴァートン）もレフティーの実力者で、アメリカ遠征では長谷川を一列前に上げる布陣も試されていた。この2試合でボランチを含めてどんな起用法になるのか注目される。

主力の浜野まいか（トッテナム）が怪我で招集辞退となった両ウイングは、左に藤野あおば（マンチェスター・シティ）、右に清家貴子（ブライトン）が基本形か。藤野を右に入れる際は、千葉玲海菜（フランクフルト）もしくは宮澤を左に回すことになりそうだ。

アジアカップ得点王の植木理子（ウェストハム）が招集外になったCFは、松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）と田中美南（ユタ・ロイヤルズ）のスタメン争いになる。

6月6日は国際親善試合（ヤンマーハナサカスタジアム）、6月9日はトレーニングマッチ（J-GREEN堺）の扱いだが、いずれも国際Aマッチであり、実質的な新体制のスタート。システムや起用法の確認も含めて、新生なでしこジャパンがどんな戦いを見せるのか、要注目だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

