MLB・マリナーズが日本時間5日、球団50周年記念イベントとして初の「OBホームランダービー」を開催すると発表しました。マリナーズの各世代を代表するレジェンドたちがフィールドに集結します。

2022年にマリナーズ殿堂入り、2025年に米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏も参加する予定です。

「OBホームランダービー」は現地8月7日の試合後に本拠地Tモバイルパークにて行われ、試合チケットを持っているファン全員が入場できます。また、会場では特別商品を獲得できるチャンスもあるということです。

イチロー氏の同じくマリナーズ殿堂入りとなったジェイ・ブーナー氏は「シアトルに戻るのはいつも素晴らしいことですが、50シーズンの祝賀は別次元になるでしょう。過去も現在も、私たちの選手全員を代表して言えると思います。『この街とファンたちは特別です』週末にみんなが町に戻ってくるのは素晴らしいことだし、金曜の夜のスタートにダービーの参加者たちが良いショーを見せてくれることを願っている」と話しました。