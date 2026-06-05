松のや、人気スタミナメニュー「にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ･鶏テキ」復活

とんかつチェーンの「松のや」は、「にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食」と「にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食」を6月12日(金)午後3時より発売する。価格はいずれも1,050円(税込)。昨年好評を博した人気メニューが再登場する。

特製の粉をまぶしてカラッと揚げた厚切りの豚肉･鶏肉に、たっぷりのにんにくを使用した濃厚な醤油ダレを絡めたスタミナメニュー。揚げニンニクのパンチが加わり、ご飯が進む味わいに仕上げている。

〈にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ･鶏テキ〉

こだわりの製法で揚げた肉は、ジューシーで柔らかな食感が特徴。豚肉と鶏肉の2種類を用意し、それぞれの旨みと甘みを引き立てる濃厚ダレとの組み合わせを楽しめる。

「にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食」の画像はこちら

付け合わせの素揚げキャベツは、甘みのある味わいで肉料理との相性も良く、ボリューム感のある一皿に仕上げた。

〈商品ラインアップ〉

◆にんにく醤油の“揚げる”厚切り豚テキ定食 1,050円(税込)

◆にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ定食 1,050円(税込)

◆単品 にんにく醤油の“揚げる”豚テキ 830円(税込)

◆単品 にんにく醤油の“揚げる”鶏テキ 830円(税込)

〈販売概要〉

発売日:2026年6月12日(金)午後3時

販売店舗:全国の松のや(一部店舗を除く、沖縄店舗を除く)

※持ち帰りのみそ汁は別途料金