【第4村人 プリシラ 沐浴着ver.】 受注期間：6月5日～6月29日 8月 発売予定 価格 通常版・アンテナショップ限定版：各28,600円

トップスのフィギュアブランド「ヴェルテクス」は、フィギュア「第4村人 プリシラ 沐浴着ver.」を8月に発売する。受注期間は6月29日まで。価格は通常版とアンテナショップ限定版ともに各28,600円。

本製品は、ヴェルテクスが展開するオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、イラストレーターの朝凪氏がデザインした「第4村人 プリシラ」の沐浴着姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

優雅さと清涼感を感じさせる“沐浴着”は、それぞれ特別なデザインとなっており、「第4村人 プリシラ 沐浴着ver」では、胸元よりされ下がる衣装には2羽の小鳥が表現されているほか、グラマラスボディを魅せつける大胆な姿を立体化している。

またアンテナショップ限定版では、特典として「いたずら顔パーツ」「浮遊の護環（ミニ浮き輪）」「A4クリアカード」が付属している。

「第4村人 プリシラ 沐浴着ver.」

アンテナショップ限定版特典「いたずら顔パーツ」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜アンテナショップ限定版特典＞いたずら顔パーツ浮遊の護環（ミニ浮き輪）A4クリアカード

(C)VERTEX

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。