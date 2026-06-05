オリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より「第4村人 プリシラ」の沐浴着姿が1/6スケールフィギュアで登場！アンテナショップ限定版では「いたずら顔パーツ」なども付属
【第4村人 プリシラ 沐浴着ver.】 受注期間：6月5日～6月29日 8月 発売予定 価格 通常版・アンテナショップ限定版：各28,600円
フィギュア本体
＜アンテナショップ限定版特典＞
いたずら顔パーツ
浮遊の護環（ミニ浮き輪）
A4クリアカード
(C)VERTEX
トップスのフィギュアブランド「ヴェルテクス」は、フィギュア「第4村人 プリシラ 沐浴着ver.」を8月に発売する。受注期間は6月29日まで。価格は通常版とアンテナショップ限定版ともに各28,600円。
本製品は、ヴェルテクスが展開するオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、イラストレーターの朝凪氏がデザインした「第4村人 プリシラ」の沐浴着姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。
優雅さと清涼感を感じさせる“沐浴着”は、それぞれ特別なデザインとなっており、「第4村人 プリシラ 沐浴着ver」では、胸元よりされ下がる衣装には2羽の小鳥が表現されているほか、グラマラスボディを魅せつける大胆な姿を立体化している。
またアンテナショップ限定版では、特典として「いたずら顔パーツ」「浮遊の護環（ミニ浮き輪）」「A4クリアカード」が付属している。
「第4村人 プリシラ 沐浴着ver.」仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
＜アンテナショップ限定版特典＞
いたずら顔パーツ
浮遊の護環（ミニ浮き輪）
A4クリアカード
アンテナショップ限定版特典「いたずら顔パーツ」
(C)VERTEX
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。