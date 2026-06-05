自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補者の中傷動画を作成していたとされる問題で、高市総理はきょう、関係者のやり取りとされる音声について、「秘書本人か判断することは難しい」と話しました。国会記者会館から中継です。

高市総理がきのう、週刊誌の有料会員になることは「拒否する」などとして確認していなかった音声について、きょうの答弁では、音声を聞いてみたものの秘書本人のものかは「確認のしようがない」と説明しました。

立憲民主党 岸真紀子 参院議員

「公設秘書の声かどうかとお聞きしているんです。これは本人にも確認したかどうかお聞きします」

高市総理

「秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」

高市総理の陣営が中傷動画を作成したとされる問題で、週刊文春は、高市総理の公設秘書と動画作成者が行ったWeb会議でのやり取りとされる音声を公開していますが、高市総理はきょう、秘書のものとされる音声を確認したうえで、「私と会話しているときよりもかなり高い声でハキハキと喋っていたので違和感があった」と話しました。

ただ、音声が秘書本人のものか確認したかについては明言を避けています。

高市総理はこれまで、動画作成者とは「私も秘書も面識がない」と繰り返し述べていて、野党側は、秘書と動画作成者の参考人招致を求めるなど、引き続き高市総理を追及する構えです。