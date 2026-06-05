実写『ブルーロック』予告映像にネット衝撃 凪役・Kの再現度に「似すぎ。完璧」「思ってた以上に凪」
漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の本予告映像が解禁された。潔世一役の高橋文哉、凪誠士郎役のKなど続々と登場しており、“原作再現度”がネット上で話題になっている。
【動画】凪そっくり！原作完全再現のビジュアル 公開された実写『ブルーロック』映像
主題歌の作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで踊りたくなる楽曲で、作詞はryo (supercell)が担当。解禁された予告映像は、己のエゴをむき出しに激戦を繰り広げるプレーシーンをふんだんに使用した最新映像で、ゴールへ一直線に突き進む圧巻のドリブル、相手を撃ち抜くような強烈なシュート、フィールドを支配する圧倒的な存在感など、“世界一のストライカー”を目指すエゴイストたちによる戦いが、Adoの歌声と共に描かれている。
ネット上では「思ってた通り、いや思ってた以上に凪 最後の高さ！！再現力すごい」「ブルーロックオタクから見ても、凪の人間とは思えない動きも再現されてるし声も話し方も似すぎ。完璧 ほんとに凪がいる」「ちょっと…ケイ君凄い かっこいい…凪や…演技も最高やん 待てない…待てない」「文哉くんが潔世一すぎるってーーー！！！現役高校生のあのシーンもあるのね！！！潔×凪のあのシーンも！！胸熱！」などの声が出ている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
今回の実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育
【動画】凪そっくり！原作完全再現のビジュアル 公開された実写『ブルーロック』映像
主題歌の作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで踊りたくなる楽曲で、作詞はryo (supercell)が担当。解禁された予告映像は、己のエゴをむき出しに激戦を繰り広げるプレーシーンをふんだんに使用した最新映像で、ゴールへ一直線に突き進む圧巻のドリブル、相手を撃ち抜くような強烈なシュート、フィールドを支配する圧倒的な存在感など、“世界一のストライカー”を目指すエゴイストたちによる戦いが、Adoの歌声と共に描かれている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
今回の実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育