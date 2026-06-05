高市首相は５日午前の参院予算委員会で、２０２６年度補正予算案に計上した予備費について「非常に重要だ」と述べ、物価高対策に万全を期す考えを強調した。

補正予算案は同日午後の参院本会議で採決が行われ、与党と国民民主党、チームみらいなどの賛成多数で可決、成立する。

一般会計の総額は３兆１１３５億円で、ガソリン代などの燃料費補助に使用する新たな「中東情勢等対応予備費」に２兆５０００億円を計上した。使途を限定しない一般の予備費は５１３５億円で、電気・ガス料金の補助で取り崩した分を穴埋めする。

本会議に先立ち、参院予算委は同日午前、首相と全閣僚が出席して総括質疑を行った。立憲民主党の徳永エリ氏は、予備費は「国民の安心に全くつながらない」と批判したが、首相は、中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に触れ、「先行きが見えないからこそ、臨機応変に使える予備費にした」と強調した。「非常事態が起きて緊急的に措置しなければならない時に、非常に重要だ」とも述べた。

徳永氏は、円安の進行が物価上昇の要因だと指摘し、政府・日本銀行による為替介入の持続性を問うと、片山財務相は「必要に応じ、いつでも適切に対応する」と語った。首相は、危機管理投資などを進めて国際競争力を強化することで「円の信認を保つ」と説明した。

昨年の自民党総裁選で首相の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道を巡り、首相は「私の陣営が人工知能（ＡＩ）を使い、他人を誹謗（ひぼう）中傷する動画の作成や依頼をした事実はない」と重ねて否定した。

補正予算案は５日午後に参院予算委で採決が行われ、参院本会議に緊急上程される。