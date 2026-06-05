「職場にいたらかわいすぎて仕事にならない」FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、肩出し“おしごと”姿に「メロすぎる」反響
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣さんは6月4日、自身のInstagramを更新。パソコン作業をする“おしごと”姿を披露しました。
【写真】櫻井優衣のかわいい姿
ファンからは、「お仕事がんばってください」「横顔本当に綺麗すぎる」「素敵でめっちゃ可愛いよ！ ファイト」「お！バリキャリゆいちゃんだ」「お仕事できそうな雰囲気ある」「職場にいたらかわいすぎて仕事にならない」「お仕事してる優衣ちゃんの表情メロすぎる」「このショットたまらないのですが」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】櫻井優衣のかわいい姿
「このショットたまらないのですが」櫻井さんは「おしごとおしごと」とつづり、1枚の写真を投稿。パソコン作業をする自身の斜め横顔を披露しています。オフショルダーのシアートップスにプリーツスカートというかわいらしいコーディネートです。細い肩があらわになった美しいシルエットが印象的です。
「かわいくて最高です！」2日には「POP-UP STORE盤 フォトブック ちらっと とっておきだよ〜」と自身のフォトブックの宣伝をしていた櫻井さん。コメントでは、「かわいくて最高です！」「早く欲しい〜！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)