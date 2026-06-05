「谷間が凄い」鈴木奈々、ランジェリー姿を披露！ 「すごくセクシーなオヘソ」「バスト大きくなった」
タレントの鈴木奈々さんは6月4日、自身のInstagramを更新。ランジェリーを身に着けたセクシーショットを公開しました。
【写真】鈴木奈々のランジェリー姿
コメントでは「そろそろ写真集出して欲しい」「すごくセクシーなオヘソだね」「天使みたい」「ナイスボディ」「バスト大きくなったみたいですね」「凄い色っぽくなってますね。奈々ちゃん可愛い」「奈々ちゃんの胸の谷間にドキドキですよ」「いつもと雰囲気違う」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】鈴木奈々のランジェリー姿
「いつもと雰囲気違う」鈴木さんは「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！スタイリストさんにバストにハリがあるって言われました！めちゃめちゃ嬉しいお言葉です」とつづり、1枚の写真を投稿。水色のランジェリーを着用した姿です。美しい谷間やおなかがあらわになっています。髪形や表情も相まって、とてもセクシーです。
「今夜もLUNAナイトブラをして寝ます」5月27日にも「今夜もLUNAナイトブラをして寝ます 私は日中も着けてます」とつづり、ランジェリー姿を公開していた鈴木さん。こちらもとても色っぽく、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)