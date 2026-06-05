タレントの鈴木奈々さんは6月4日、自身のInstagramを更新。谷間が際立つセクシーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木奈々さんは6月4日、自身のInstagramを更新。ランジェリーを身に着けたセクシーショットを公開しました。

【写真】鈴木奈々のランジェリー姿

「いつもと雰囲気違う」

鈴木さんは「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！スタイリストさんにバストにハリがあるって言われました！めちゃめちゃ嬉しいお言葉です」とつづり、1枚の写真を投稿。水色のランジェリーを着用した姿です。美しい谷間やおなかがあらわになっています。髪形や表情も相まって、とてもセクシーです。

コメントでは「そろそろ写真集出して欲しい」「すごくセクシーなオヘソだね」「天使みたい」「ナイスボディ」「バスト大きくなったみたいですね」「凄い色っぽくなってますね。奈々ちゃん可愛い」「奈々ちゃんの胸の谷間にドキドキですよ」「いつもと雰囲気違う」と、絶賛の声が寄せられました。

「今夜もLUNAナイトブラをして寝ます」

5月27日にも「今夜もLUNAナイトブラをして寝ます　私は日中も着けてます」とつづり、ランジェリー姿を公開していた鈴木さん。こちらもとても色っぽく、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)