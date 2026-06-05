資産7億円の桐谷さん、バーミヤンの食べ物を絶賛 写真投稿で「とても美味しかった」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が4日、自身のXを更新。写真を投稿しながら、バーミヤンで食べたメニューを絶賛した。
【写真】気になる！桐谷さんが絶賛したバーミヤンの五目麺
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日の夕方雨が殆どやんだので、カッパを着ないで自転車でバーミヤン東中野店に行き五目麺を頂きました」と報告。
続けて「五目麺は3割引キャンペーンの時に食べたことがありますが、定価で食べるのは初めて(といってもプラチナパスポートで5%引きですが)。とても美味しかった」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが絶賛したバーミヤンの五目麺
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日の夕方雨が殆どやんだので、カッパを着ないで自転車でバーミヤン東中野店に行き五目麺を頂きました」と報告。
続けて「五目麺は3割引キャンペーンの時に食べたことがありますが、定価で食べるのは初めて(といってもプラチナパスポートで5%引きですが)。とても美味しかった」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。