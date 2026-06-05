今田美桜、無造作ヘアのプライベートショット公開 “デート”な雰囲気に「たまんない」「にやけてしまう」の声
俳優の今田美桜（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。弾ける笑顔が印象的な“デート風ショット”を複数枚公開した。
【写真たっぷり】思わずにやけてしまう！“デート”な雰囲気漂う今田美桜のプライベートショット
今田は「いろいろです」とつづり、10枚の写真を投稿。美デコルテを見せた黒のセットアップをまとい、クシャッとした笑顔を見せる愛らしい姿や、無造作ヘアでリラックスした雰囲気が印象的なプライベートショット、頬に手を当ててカメラを見つめる仕草が愛らしい“デート風ショット”など、魅力がたっぷりと詰まっている。
最後には、画面いっぱいに顔が写し出されており、“そばかすメイク”のような化粧をうっすらと施して大きな瞳で見つめる姿も収められていた。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎます」「世界一美しい」「全部ビジュいいじゃん〜」「にやけてしまう」「ビジュが大爆発」「なんでそんなに可愛いんですか〜」「たまんない」などと、飾らない美貌に反響が集まっている。
【写真たっぷり】思わずにやけてしまう！“デート”な雰囲気漂う今田美桜のプライベートショット
今田は「いろいろです」とつづり、10枚の写真を投稿。美デコルテを見せた黒のセットアップをまとい、クシャッとした笑顔を見せる愛らしい姿や、無造作ヘアでリラックスした雰囲気が印象的なプライベートショット、頬に手を当ててカメラを見つめる仕草が愛らしい“デート風ショット”など、魅力がたっぷりと詰まっている。
最後には、画面いっぱいに顔が写し出されており、“そばかすメイク”のような化粧をうっすらと施して大きな瞳で見つめる姿も収められていた。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎます」「世界一美しい」「全部ビジュいいじゃん〜」「にやけてしまう」「ビジュが大爆発」「なんでそんなに可愛いんですか〜」「たまんない」などと、飾らない美貌に反響が集まっている。