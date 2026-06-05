日本代表「アウェーが売ってない」人気の白ユニフォームはグループリーグ出番なく3試合“サムライブルー”【FIFAワールドカップ2026】
サッカーFIFAワールドカップ2026で、日本代表がグループリーグ全3試合をホームユニフォームで戦うことが決まった。
国際サッカー連盟（FIFA）が発表した各国の着用予定ユニフォームによると、日本はオランダとの初戦、チュニジアとの第2戦、スウェーデンとの第3戦のすべてで青を基調としたホームユニフォームを着用する。
これにより、今大会で高い人気を集めている白を基調としたアウェーユニフォームは、少なくともグループリーグでは出番がないことになった。
アウェーユニフォームが人気
今大会の日本代表ユニフォームは販売開始直後から人気が高い。
アメリカのスポーツ専門局ESPNが発表した「W杯ユニフォームランキング」では、日本のアウェーユニフォームが世界2位に選ばれ話題となった。
実際、筆者の周囲でもサッカー好きの友人からは「アウェーが全然売っていない」との声が上がり、同僚も「アウェーを買おうと思ったらもうなかったのでホームを買った」と話していた。
SNS上でも「せっかく人気なのに」「白ユニを見たかった」「決勝トーナメントで着る機会があるかもしれない」といった声が上がっている。
長友には“レガシーパッチ”
今大会ではユニフォームに新たな試みも導入される。
W杯初出場選手には「デビューパッチ」が与えられるほか、過去の大会で得点王や最優秀選手、最優秀GKに選ばれた選手には特別なパッチが付けられる。
さらに、5大会以上出場した選手には「レガシーパッチ」が与えられ、日本代表では5度目のW杯出場となる長友佑都が着用する予定だ。
やはり日本の象徴は“サムライブルー”
もっとも、日本代表の象徴といえばやはり青だ。
オランダとの初戦とスウェーデンとの第3戦は青のシャツに白のパンツ、チュニジアとの第2戦はシャツ、パンツ、ソックスまで全身青の組み合わせで臨む。
日本代表はこれまで幾度となく青いユニフォームとともに歴史を刻んできた。
決勝トーナメントに進出した場合は、対戦相手との組み合わせによってアウェーユニフォームを着用する可能性もある。
人気の白ユニフォームはひとまずお預けとなったが、まずはグループリーグ3試合、“サムライブルー”がピッチで躍動する姿に期待したい。
日本代表のユニフォーム組み合わせ予定（グループステージ）
第1戦 オランダ戦 青のシャツ × 白のパンツ × 青のソックス
第2戦 チュニジア戦 青のシャツ × 青のパンツ × 青のソックス（オールブルー）
第3戦 スウェーデン戦青のシャツ × 白のパンツ × 青のソックス
【執筆：フジテレビ報道局国際取材部デスク 小杉基】