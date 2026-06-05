61歳・ヒロミ、“同い年”の大きな愛車と2ショット カスタムも施し乗り心地は「もうね、快適なんだよね」
タレントのヒロミ（61）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車である1965年製のシボレー「マリブ」に久しぶりに乗ったことを報告し、“大きなボディ”のマリブとの2ショットを披露した。
【動画】「もうね 、快適なんだよね」同い年の“白くてデカい”愛車・マリブと2ショットのヒロミ
冒頭、台風のため仕事がなくなり、空き時間を使って急遽“近況報告”動画を回していると説明。おなじみのガレージでの撮影で、ヒロミの後ろには真っ白なカラーのマリブが置かれている。
このマリブは、友だちから引き取ったもの。すでにさまざまな車を所有しているなかで購入に踏み切ったのは、マリブが“同じ年”だったことが大きいそうで、2023年に自身のYouTubeで初公開した際には、「まさか、アメ車にまた乗ると思ってなかったもんね。アメ車なんてもう、20年は乗ってないよね」と驚いている様子だった。
この日の動画では、久しぶりにマリブを運転したことを紹介。1965年製ではあるが「エンジンは現行のエンジン、ま、コルベットの最近のエンジンを積んでるし、足回りも変わってるし、ブレーキも変えてるので、もうね、快適なんだよね」と、カスタムにより快適な乗り心地であることを伝えた。
たくさんの車やバイクを所有し、現在は“断捨離”も意識しているが「これも断捨離要因ではあるんですけど、なんかこれいいな」とヒロミ。「これはもう断捨離したほうがいいなとかって思っても、乗ったりとかしちゃうとあれこれ手放さなくてもいいか、みたいな雰囲気になってきちゃうんですよね」と愛好家ゆえの性（さが）を見せていた。
【動画】「もうね 、快適なんだよね」同い年の“白くてデカい”愛車・マリブと2ショットのヒロミ
冒頭、台風のため仕事がなくなり、空き時間を使って急遽“近況報告”動画を回していると説明。おなじみのガレージでの撮影で、ヒロミの後ろには真っ白なカラーのマリブが置かれている。
この日の動画では、久しぶりにマリブを運転したことを紹介。1965年製ではあるが「エンジンは現行のエンジン、ま、コルベットの最近のエンジンを積んでるし、足回りも変わってるし、ブレーキも変えてるので、もうね、快適なんだよね」と、カスタムにより快適な乗り心地であることを伝えた。
たくさんの車やバイクを所有し、現在は“断捨離”も意識しているが「これも断捨離要因ではあるんですけど、なんかこれいいな」とヒロミ。「これはもう断捨離したほうがいいなとかって思っても、乗ったりとかしちゃうとあれこれ手放さなくてもいいか、みたいな雰囲気になってきちゃうんですよね」と愛好家ゆえの性（さが）を見せていた。