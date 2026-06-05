ローラ「千葉でプチ夏休み」 紐ビキニ姿の開放的ショット公開「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」
モデルのローラ（36）が2日、自身のインスタグラムを更新。「千葉でプチ夏休み」と切り出し、紐ビキニ姿など自然のなかで開放的になった写真の数々を公開した。
【写真】「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」紐ビキニ姿で開放的なローラ
ローラは、旅のきっかけについて「新潟に東京から車で戻ろうと思ったら、突然お友達の所に寄りたくなって、千葉に遊びにいったよ」と明かし、予定にとらわれない自由気ままな旅路を楽しんだことを報告した。
滞在中の様子を「レコードを聴きながら過ごす夜 虫の声を聴きながら眠りにつく布団の上。鳥のさえずりで起きる朝」「海に入って、太陽を体にたくさんあびながらまゆりちゃんと話す恋愛話」と振り返り、さらに翌日には「フルーツ農園をしている農家さんのてっぺいさんのブルーベリー畑に訪れて、無農薬でつくる元気いっぱいのフルーツを育てる土についていろいろと教えてくれたよ」と伝え、環境や食への関心の高さがのぞくエピソードも紹介。
旅の締めくくりには「最後はゆかりちゃんのお家で手作り味噌と釜戸で炊くあたたかいご飯を頂きながら日本家屋と茶道の美しさについて語り合う夜」と振り返った。
コメント欄には「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」「なぜか海外に見える」「とても素敵」などの声が寄せられている。
【写真】「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」紐ビキニ姿で開放的なローラ
ローラは、旅のきっかけについて「新潟に東京から車で戻ろうと思ったら、突然お友達の所に寄りたくなって、千葉に遊びにいったよ」と明かし、予定にとらわれない自由気ままな旅路を楽しんだことを報告した。
滞在中の様子を「レコードを聴きながら過ごす夜 虫の声を聴きながら眠りにつく布団の上。鳥のさえずりで起きる朝」「海に入って、太陽を体にたくさんあびながらまゆりちゃんと話す恋愛話」と振り返り、さらに翌日には「フルーツ農園をしている農家さんのてっぺいさんのブルーベリー畑に訪れて、無農薬でつくる元気いっぱいのフルーツを育てる土についていろいろと教えてくれたよ」と伝え、環境や食への関心の高さがのぞくエピソードも紹介。
旅の締めくくりには「最後はゆかりちゃんのお家で手作り味噌と釜戸で炊くあたたかいご飯を頂きながら日本家屋と茶道の美しさについて語り合う夜」と振り返った。
コメント欄には「美ボディー素敵〜」「相変わらずスタイル抜群」「なぜか海外に見える」「とても素敵」などの声が寄せられている。