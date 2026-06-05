【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝池田慶太】レバノンに拠点を置く親イラン勢力ヒズボラの指導者ナイム・カセム師は４日、ヒズボラのレバノン南部からの撤退を拒否し、戦闘の継続を示唆する声明を出した。

イスラエルとレバノン両政府は３日に「停戦の実施」に合意していたが、ヒズボラが追従しないことで米イラン交渉の進展は一層、不透明になっている。

カセム師は声明で、レバノン南部からの撤退は「降伏であり、敗北であり、敵の目的達成に等しい」と反発し、イスラエル軍の撤退を求めた。

イスラエルとレバノンの停戦協議には、ヒズボラは参加していない。両国の合意内容には、ヒズボラの攻撃停止や南部撤退が含まれており、ヒズボラの対応に注目が集まっていた。イランは対米交渉の実施条件として、レバノンでの戦闘停止を要求している。

イスラエルとレバノンの戦闘は４日も続き、ＡＦＰ通信によると、イスラエル軍はレバノン南部と東部の４０か所以上に空爆し、８人が死亡した。ヒズボラとの交戦でイスラエル軍の兵士１人も死亡した。

一方で、トランプ米大統領は４日、ホワイトハウスで記者団に、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相、ヒズボラの代表とそれぞれ協議したと明らかにした。その上で「進展」があったと主張し、「レバノンに平和が訪れるならば本当に素晴らしいことだ」と述べた。