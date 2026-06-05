作詞家の秋元康氏（68）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。タモリについて「放送作家は絶対勝てない」と語った。

番組にタモリ（80）とともに出演。初対面について「一番初めはタモリさんの『オールナイトニッポン』。それに僕、高3か大学1年ぐらいの時に一番下のはがき選びで入ったんです」と話した。

タモリがパーソナリティーを務めるニッポン放送「タモリのオールナイトニッポン」に放送作家として参加し、「時々昔話をするんですけど、あの時のタモリさんに絶対勝てないなと放送作家は思います」とタモリのすごさを回想。「放送作家って、やっぱりどこかでフォーマットがあって『こういうラジオ作りたい』ってのがあるじゃないですか。タモリさんの場合は興味なんですね。放送の2時間ぐらい前にお入りになって、雑談してるんだけどそれがネタになる」と振り返った。

また「自分が好きなものをやるっていうのがいかに響くか。計算とか打算ではない」と感銘を受けた様子で、「もんた＆ブラザーズの『ダンシング・オールナイト』がタモリさんは『これはいい曲だな』って言って、1回の放送に3回かけたことがあるんです」とある放送回を回顧。タモリが「覚えてない。ほんと？」と苦笑すると、秋元氏は「そうしたらヒットしたんです。あれも驚きましたね」と振り返っていた。