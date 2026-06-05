

「落ちるナイフは掴むな」は株式投資の鉄則だが、Rょーへー氏はデイトレードにおいて逆の発想で稼いできた。



損切り判断基準、「雰囲気でトレードしている」という言葉の裏に隠された熟練者と初心者の決定的な差、そして「勝てると錯覚しやすいタイミング」の正体を伺った。全4回の第3回。



みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目指す！」第9回



急落時に訪れる「沈黙」——勝者が必ず逃げるタイムリミットとは

手法より大切な「雰囲気」の言語化

Rょーへー氏が最もよく使う手法の一つが、急落した銘柄を素早く拾うことだ。「落ちるナイフは掴むな」というのは株式投資の鉄則として広く知られているが、デイトレードでは逆にと言う。短時間で急落が起きると、市場参加者の多くが一瞬「えっ」と固まる。その瞬間、いち早くポジションを取れれば、「売られすぎだ」「戻るはずだ」という買い意欲が集まってきたところに売りをぶつけられる。急落後の小さなリバウンドだけで利益を取る、という戦い方だ。ただし、このやり方には明確なタイムリミットがある。急落から約20分経っても大きなリバウンドが来ない場合、それは「市場が安いと思っていない」というサインだ。そのタイミングで次の下落に巻き込まれるリスクが高まるため、「この時は絶対に切ると決めている」という。損切りのもう一つの基準は、だ。入ってみて何か違和感を覚えたら、その時点で手仕舞いするか、少なくとも警戒を高める。「もしかしたら戻るかも」と頭をよぎっても、一度でもルールを破って持ち続けると、「今回も…」と負の連鎖が始まってしまうものだ。---デイトレードで勝ち続けているトレーダーに「どこで買うのか、どこで売るのか」を聞くと、うまく言語化できないことが多い。「雰囲気で判断している」という答えが返ってくることも珍しくない。Rょーへー氏はこの「雰囲気」という言葉の中身を、次のように解説する。「初心者の『雰囲気』っていうのは、ここまで上がってきたから強いんだろうと思うから買う、みたいな感じのなんとなくなんです。でも熟練者って、あの時こうなってるから今回はこうなるはずというのを瞬時に判断して出した答えなので、一言で表すなら結局『雰囲気』になってしまう。でもなんですよ。だから勝ってる人って手法を隠してるって言われるけど、多分隠してないんです。自分では話してるつもりなんだけど、あまりにも一瞬で考えることが多くて、伝えきれていないだけだと思います」この解像度の差が損失につながることもある。根拠があいまいなまま相場に入ると、「読みが外れたかどうか」もあいまいになる。「まだ想定の範囲内かもしれない」と感じ続けて損切りのタイミングを逃す。1日に何十回もトレードをするデイトレードでは、このわずかなブレが積み重なって大きな損失につながる。つまりデイトレードで本当に必要なのは、派手な手法でも高度な指標でもなく、だ。その根拠が明確であれば、読みが外れた瞬間にも気づける。損切りの遅れも, 迷いも、根本をたどれば「雰囲気」の中身が空っぽだったことに行き着く。経験を積むとは、この「雰囲気」に中身を詰めていく作業に他ならない。