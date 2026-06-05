◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなった。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。

代役の１番にはベッツが入った。開幕直後に右脇腹を痛めて離脱していたこともあり、今季はここまで２８試合で打率１割８分９厘、６本塁打、１７打点と不振だが、ロバーツ監督は「結果が数字として表れてないことは承知しているが、彼はより良い状態になりつつあると感じている。カード勝ち越しがかかる試合で、彼こそがチームを引っ張ってくれると信じている」と試合前取材で信頼を口にしていた。

しかし、Ｄバックス先発の右腕ネルソンに対し、ド軍打線は４回まで１人の走者も出せなかった。５回先頭でタッカーが初安打となる中前打を放ったが、続くスミスが遊ゴロ併殺。６番マンシーの打球は一塁内野安打となったが、際どいタイミングとなり、ベースカバーに入った一塁手・バルガスと正面衝突。両者ともにしばらく立ち上がることができず、球場は騒然とした。その後はそろって負傷交代となると、センターの巨大スクリーンには激突した映像が映し出され、ブーイングに包まれた。

ただ、その後２死一塁からウォードが右越えの適時二塁打を放ってドジャースが先制。マンシーの代走で緊急出場したエスピナルが一塁から激走生還を果たした。さらにはラッシングにも中前適時打が生まれてこの回２点を奪った。

試合中、大谷はベンチの最前列に座っている場面もあれば、ベンチに姿がないことも。前日にはこの日の休養に向けて「基本的にはリカバリーというか、運動量はしっかり抑えて、後半の代打にまずは備えたい」と話していた。