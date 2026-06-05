「謎解きの仕掛人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が５日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。病院での恥ずかしエピソードを明かした。

「行きつけの眼科、必ずフルネームで呼び出しを行うので」と書き出した松丸。“身バレ”防止のため、「お次にお待ちのまつｍ『はいぃぃぃ！！！』」と名前を呼び終わるのを待たずにいつも返事し、難を逃れてきたというが、この日はそれが「逆効果」に。「今回は『まつむら』さんがいてめっちゃ恥ずかしい思いをしたすみません」とつづり、別人の呼び出しに食いぎみで返事してしまった失敗を明かした。

ネット上では「早押しはクイズだけに・・・」「公共の場で早押しやめて」「逆に目立っちゃってるｗ」「ザワザワするのを防ぐためにやったのに変人がいるってザワザワされた可能性あるのおもろい」「誤答したので次の順番の人が呼ばれるまで一回休み」と大ウケの声とともに「芸能人の方々はそういう時大変ですね」「頼めば名字だけとかに変えてもらえますよ」「申告すれば偽名で呼ぶこともできたはず」「有名な方だけじゃなくて一般市民も影響あるだろうから、考えた方がいいと思う」など、真剣な声も飛び交っていた。