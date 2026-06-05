他人と協力的な関係を築き上げるにはどうすればいいのか？【社会心理学】

他人と協力的な関係を築き上げるにはどうすればいいのか？

コンピュータで明らかになった戦略

囚人のジレンマゲームでは、対戦を何度も続けると協力的な関係が出てくると言われています。この関係について、コンピュータを使って実証したのが、国際政治学者のアクセルロッドです。彼は、ゲーム理論の専門家たちに呼びかけ、囚人のジレンマを用いたゲームの戦略プログラムを募集しました。「コンピュータ・トーナメント」と呼ばれるこの対戦では、14人の専門家が作成したプログラムに、協力と裏切りがランダムに50％ずつ出てくるプログラムを加え、200回繰り返す総当たり戦を行いました。

プログラムには、相手の戦略を見抜いた上で自分の戦略を決めるというような、高度で複雑なものも含まれていました。しかし、結果的に一番高い成績を出したのは、「応報戦略」という最も単純なプログラムでした。

応報戦略とは、最初の回は協力し、その後は、相手が取った手と同じ手を自分も取るという戦略です。この結果は大きな反響を呼び、２回目には63ものプログラムが集まりました。それらを戦わせたところ、やはり最も高い成績を収めたのは応報戦略だったのです。

アクセルロッドは、応報戦略の４つの特徴を挙げています。ひとつ目は自分からは相手を裏切らない「上品」な戦略であること。ふたつ目は相手の裏切りに即座に対応すること。３つ目は相手の協力にも即座に対応すること。最後は、意図が相手にわかりやすいことです。古くから伝えられる、「目には目を、歯には歯を」という言葉も、この応報戦略を表しているといえそうです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也