あなたの血圧タイプが分かる！血圧が上がる２つの原因とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

あなたの血圧タイプが分かる！血圧が上がる２つの原因とは

原因が異なる２つのタイプの高血圧

血圧を上げる原因は精神的なもの（メンタル高血圧）と、体に起因するもの（フィジカル高血圧）の２つに分けることができます。まずは、メンタルが引き起こす高血圧について説明したいと思います。

精神的な要因で血圧が上がる典型例は「白衣高血圧」でしょう。このユニークな病名を耳にされたことがあるかもしれませんが、自宅などでは正常な血圧値が、医療機関で測定すると大きく跳ね上がってしまう現象のこと。過度な緊張から交感神経が優位になることで、突発的に血圧が上がるのです。高血圧患者の15～30％が該当するといわれています。

さらに、精神的なストレスも血圧を上げる要因になります。仕事や人間関係などでストレスを感じると、自律神経を介してストレスに対抗できるように、血圧を上昇させるホルモンを分泌させて体を戦闘モードに切り替えます。放出されるアドレナリンは心拍数を上げ、ノルアドレナリンには血管を収縮させる作用があるため、ストレスが血圧の上昇につながるわけです。

こうしたメンタルに起因する高血圧は一時的なもので、ストレスがなくなると正常値に戻ります。ただし、職場のように繰り返し長期間ストレスにさらされるような環境では、血圧の高い状態が持続されるため、高血圧が慢性化するケースもあります。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』