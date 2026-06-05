水野瞳、写真集発売記念カットが公開！プライベート感あふれるセクシーカットに脱帽♡

『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』が5月29日から発売！ 発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』が5月29日から発売中だ。リリースを記念して、誌面掲載カットが公開された。

表紙には、鏡を見つめながら至近距離で歯磨きをするプライベート感満載のカットを採用。作品への期待感が高まる仕上がりだ。

水野瞳 ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

作中では美大生の設定に挑戦しており、ベレー帽を被りアートな日差しに照らされる姿を披露。さらに、リビングで魅せる白ビキニ姿では、美しい黒髪とスラリとしたプロポーションが際立つ。ネイビーのビキニに身を包み、ソファに腰掛けたナチュラルなカットも必見だ。

水野瞳 ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

「シャッターに思いを込めて」というタイトルの通り、一枚一枚にこだわりが詰まった極上の写真をぜひ体感してほしい。

水野瞳 ©提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

【プロフィール】

水野瞳

2003年愛知県出身。アイドルグループ「DevilANTHEM.」のメンバーとして活躍。得意のダンスで鍛えたボディとキュートなルックスでさまざまなグラビア誌面を飾る。

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【クレジット】提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵